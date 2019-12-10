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В ЕС заговорили о снятии части санкций с России: что об этом известно

8:33 10 декабря 2019 330
В ЕС заговорили о снятии части санкций с России: что об этом известно
Инф. «ФАКТОВ»

Ряд лидеров стран Европейского Союза призывает к незамедлительному рассмотрению вопроса о снятии санкций с РФ в связи с благоприятным исходом саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже. Об этом в соцсети написал корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк.

По его словам, сам факт участия в саммите президента России Владимира Путина пророссийски настроенные европейцы восприняли как сигнал для ослабления санкционного давления.

При этом он выразил надежду на то, что в четверг, 12 декабря на Совете ЕС будет принято решение о новом продлении санкций.

В поддержку такой позиции выступили и в Польше. Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович выразил мнение о том, что никакие заявления со стороны России на «нормандском саммите» не смогут заставить Евросоюз отменить санкции против Москвы.

«Польша поддерживает продление санкции, и я думаю, что большинство стран также. Германия четко выразила свое мнение по этому вопросу. Мы не думаем, что есть какие-то изменения в поведении России, которые оправдали бы изменения в (санкционной. Ред.) политике», — заявил Чапутович.

Единственным условием для отказа от антироссийских санкций, по мнению польского дипломата, могут стать «решительные изменения в подходе России к конфликту на востоке Украины».

«Примером таких изменений может быть объявление Кремля о выводе войск из Донбасса», — сказал глава МИД Польши.

Напомним, президент России Владимир Путин оптимистично прокомментировал свою полуторачасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако на пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что у них с Путиным разные взгляды в т. ч. на очередность выполнения позиций «минских соглашений». Сам Путин, кстати, на переговорах имел довольно странный вид.

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