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Похудение по-немецки: 6 советов о том, как привести себя в норму перед новогодними праздниками
Проблема лишнего веса характерна для жителей многих стран, в том числе и Германии. Поэтому не удивительно, что медики этой страны решили перед новогодними праздниками дать несколько рекомендаций своим соотечественникам по поводу того, как можно сделать свое питание более здоровым и похудеть.
Рекомендации публикует портал Focus.de.
Завтрак с высоким содержанием белка
Завтрак, насыщенный белком, является идеальным началом дня, утверждают специалисты. Сами они предлагают такие варианты: яичница с грибами и помидорами, творог с ягодами и орехами. По словам экспертов, белковый завтрак обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и заряжает энергией мозг, что важно для рабочей активности.
Пить достаточно воды
Важно пить не только когда хочется, поскольку в этом случае организм уже страдает от сильного обезвоживания. Медики советуют выпивать стакан теплой воды перед едой: это способствует гидратации организма, что важно для его здоровых функций, а также помогает есть меньше и худеть.
Есть натуральные продукты
Фрукты, овощи, рыба, мясо, молоко, творог, орехи, овсянка, специи и травы — все это продукты, которые есть практически в каждом супермаркете. Все они необработанные, без искусственных добавок и полезны для организма, подчеркивают эксперты.
Отказаться от сахара
Диетологи советуют придерживаться простого правила: если есть шанс избежать сахара, им нужно воспользоваться. Важно осознать, какие ненужные источники сахара присутствуют в рационе, — и в идеале полностью отказаться от них. В частности, можно перестать класть сахар в чай или кофе, покупать сладкие йогурты и творожки, пить газировку и другие сладкие напитки.
Соблюдать правило 3:4
Соотношение 3: 4 подразумевает следующее: прием пищи должен состоять из 2 частей овощей, 1 части белков и 1 части углеводов.
Готовить еду
Доказано, что самостоятельно приготовление пищи защищает от получения тех компонентов обработанных и готовых продуктов, которые повышают аппетит, способствуют перееданию и ожирению. Кроме того, процесс приготовления еды — это вид физической активности, который позволяет тратить дополнительные калории и худеть.
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