Шоу-бизнес

У нее все получилось: Алла Пугачева посрамила хейтеров идеальной фигурой и безупречным нарядом (видео)

Посетившая на днях программу «Сегодня вечером» и напугавшая поклонников своим внешним видом Алла Пугачева, похоже, смогла «реабилитироваться» уже на следующий вечер, на официальной премьере музыкального фильма «Тот самый концерт», посвященного ее 70-летнему юбилею.

Так, на светском мероприятии заметно постройневшая Алла Борисовна очаровала публику, позируя в облегающем черном платье с пояском на талии. Поверх вечернего наряда певица накинула замшевый жакет фисташкового оттенка. Образ Примадонны дополнили туфли на устойчивом каблук, пишет издание Teleprogramm.pro.

Журналисты отмечают, что своим внешним видом и новой причёской Примадонна в одно мгновение посрамила скептиков, которые был склонны приписывать преображение Аллы Борисовны использованию Фотошопа.

«Такая тоненькая. Как у неё получилось похудеть в таком возрасте? Это же безумно сложно! Просто тростинка!» — приводит «Комсомольская правда» восторженные отзывы поклонники в фойе кинотеатра «Октябрь», где Примадонна сама представила премьеру.

Издание отмечает, что на мероприятии царила абсолютно концертная атмосфера. Люди пришли с цветами, которые подарили артистке после премьеры. Билеты на премьеру были выпущены в продажу, поэтому некоторые поклонники звезды, увидев Аллу на расстоянии вытянутой руки, падали в обморок. Благо у кинотеатра дежурила карета «Скорой», которая быстро реанимировали особо впечатлительных фанатов.

Некоторые не только раскошелились на билет, но и заплатили за гостиницу, приехав на премьеру из других городов. Многие ценители таланта певицы были одеты в футболки с изображениями Пугачёвой и принтами её пластинок и держали в руках букеты цветов и другие милые презенты для Примадонны.

Премьеру посетила и старшая дочь певицы Кристина Орбакайте, продолжающая удивлять публику своей хрупкой фигурой.

После того, как собрались все друзья главной героини вечера, Примадонна прошла в кинозал, где её встретили долго не утихающей овацией. Поклонники аплодировали звезде стоя. Начало сеанса несколько раз сдвигалось по шкале времени, но это никого не смутило. Пугачёва обосновалась в самом центре партера рядом с дочерью Кристиной и внуком Никитой Пресняковым. Она дарила окружающим улыбки и приветливо помахала, как казалось, каждому из присутствующих. И именно поэтому для каждого этот вечер останется в сердце «тем самым», неповторимым концертом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева удивила своих фанатов заявлением о намерении сменить амплуа. В эфире программы «Время» певица заявила, режиссер Никита Михалков давно обещал снять фильм с ее участием, дав роль комической старухи. Напомним, ранее Алла выразила сомнение в том, что доживет до совершеннолетия своих детей. При этом она посетовала, что режиссер не спешит выполнять свое обещание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter