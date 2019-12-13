Общество и люди

Гадание на Андрея: как это делать

Главной целью встреч и посиделок наших предков в День Апостола Андрея Первозванного было гадание. Для этого использовались балабушки — маленькие булочки, испеченные специального для данного ритуала. Чтобы замесить тесто, девушки должны были носить воду из колодца… во рту. Поэтому каждая девушка помечала свою готовую булочку.

А вот есть их не полагалось — балабушки выкладывали перед собаками и наблюдали. Прежде других выйдет замуж та, чью булочку пес утащит первой.

Надкушенная и брошенная сдоба не предвещала ничего хорошего. Если же целую балабушку найдут где-то в дальнем уголке, то это означало, что с мужем девушке придется покинуть отчий дом, родные места и уехать на чужбину…

А еще в некоторых украинских селах на Андрея «сеяли коноплю»: выходили на улицу вечером и разбрасывали семена прямо на снег. После этого ложились спать и с нетерпением ждали сна: суженый должен был появиться во сне в зарослях конопли.

Напомним, в эти дни продолжается Рождественский пост, поэтому и праздничные блюда должны быть постными.

О правилах питания в пост читайте в статье «ФАКТОВ» «Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост».



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