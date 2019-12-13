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Происшествия

В Николаеве задержали охранника-педофила, пристававшего к 6-летнему мальчику (фото)

9:49 13 декабря 2019 185
Задержанный охранник-педофил
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В полицию Заводского района Николаева вечером 12 декабря обратилась женщина с сообщением о развращении ребенка. По ее словам, они с мужем и 6-летним сыном пришли в гости к семье своих друзей. Вместе проводили время. И 31-летний хозяин квартиры увел ребенка в другую комнату, где и совершил развратные действия.

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Как пишет издание «Новости-N», обо всем мальчик рассказал матери. По его словам, мужчина засовывал руки ему в трусики, а затем начал демонстрировать собственные половые органы. Услышав шокирующий рассказ ребенка, мать тут же позвонила в полицию. В это время хозяин квартиры вышел на улицу.

На место прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские нашли подозреваемого на расположенной неподалеку стройке, где, как оказалось, он работает охранником. При задержании мужчина пытался оказывать сопротивление, так, что ему пришлось надеть наручники.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «ФАКТАМ» подтвердили случившееся. У задержанного вероятно психическое расстройство. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 153 УК (сексуальное насилие в отношении малолетнего), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве задержали 26-летнего мужчину, который приставал к первоклассникам в туалетах школы и даже пытался проникнуть в детский сад.

Также сообщалось о поимке предпочитающего мальчиков тренера-педофила из киевской школы. Четыре года он скрывался и был в розыске.

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