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Порезал шины: на Борщаговке в Киеве засняли необычный дорожный конфликт
В Киеве внезапный конфликт двух водителей закончился к неожиданным последствиям — один из них не нашел ничего лучшего, чем порезать шины «противнику». Напомним, ранее в полиции развенчали самые популярные мифы о «зимних» шинах.
Инцидент с участием водителей Nissan и Газель, который произошел на пересечении бульвара Кольцова и улицы Зодчих на Борщаговском жилом массиве, попал на видео.
Ролик выложили в паблике Киев Оперативный.
Напомним, ранее на автодороге Киев-Одесса возле Белой Церкви произошел конфликт нетрезвой 30-летней женщины с патрульной полицией. Он закончился неожиданно — женщина ударила копа ногой в голову, чем спровоцировала сотрясение мозга у правоохранителя. А в Черниговской области на патрульных набросились двое дальнобойщиков, остановить которых удалось только после применения табельного оружия.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...