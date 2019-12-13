Порезал шины: на Борщаговке в Киеве засняли необычный дорожный конфликт

Происшествия

В Киеве внезапный конфликт двух водителей закончился к неожиданным последствиям — один из них не нашел ничего лучшего, чем порезать шины «противнику». Напомним, ранее в полиции развенчали самые популярные мифы о «зимних» шинах.

Инцидент с участием водителей Nissan и Газель, который произошел на пересечении бульвара Кольцова и улицы Зодчих на Борщаговском жилом массиве, попал на видео.

Ролик выложили в паблике Киев Оперативный.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Одесса возле Белой Церкви произошел конфликт нетрезвой 30-летней женщины с патрульной полицией. Он закончился неожиданно — женщина ударила копа ногой в голову, чем спровоцировала сотрясение мозга у правоохранителя. А в Черниговской области на патрульных набросились двое дальнобойщиков, остановить которых удалось только после применения табельного оружия.



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