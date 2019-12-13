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Руис впервые прокомментировал поражение от Джошуа (фото)
Мексиканский супертяжеловес Энди Руис (33 победы, 22 из них — нокаутом, 2 поражения) обратился к своим болельщикам после поражения от Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), которое стоило ему четырех чемпионских поясов по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
«У меня было время подумать после субботнего боя. Поздравляю Энтони, он сделал то, что нужно было сделать. Теперь пришло время мне сделать то, что необходимо. Я вернусь сильнее. Я снова стану чемпионом. Хочу поблагодарить всех настоящих фанатов за любовь и поддержку. Также спасибо хейтерам, не могу дождаться, чтобы еще раз доказать, что они неправы. Я вернулся в зал. Давайте же начнем новое путешествие к поясам» — написал Руис на своей странице в Instagram.
Ранее отец боксера Энди Руис-старший раскритиковал подготовку своего сына к бою-реваншу с Джошуа. «Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: «Ты не подойдешь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует перемещаться по рингу. И не было никакого способа заставить его что-то изменить. Но теперь он усвоил урок и намерен вернуться. Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести», — передает слова Руиса-старшего сайт Boxing Social.
Напомним, что Энтони Джошуа одержал победу единогласным решением судей и вернул себе чемпионские титулы, проигранные 1 июня в первом поединке с Энди Руисом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа предрекли бой с Усиком — этого поединка требуют менеджер украинца и президент WBO.
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