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Мелания Трамп блистала на рождественском балу в свадебном платье за 4000 долларов (фото)
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания провели в Белом Доме традиционный ежегодный рождественский Бал Конгресса. Как сообщает издание Daily Mail, первая леди США блистала на этом мероприятии в белоснежном платье с накидкой из креп-шелка, расшитом серебристыми кристаллами. Автор туалета — ливанский дизайнер Рим Акра, которая специализируется главным образом на свадебных нарядах. Стоимость туалета Мелании (который на сайте бренда Reem Acra также рекомендуется в качестве подвенечного туалета) — 4000 долларов.
Платье 49-летней Мелании красиво гармонировало с праздничным убранством президентской резиденции, выполненном в этом году в основном в бело-зеленых тонах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что гардероб Мелании Трамп обошелся ей в 2019 году в сумму свыше четверти миллиона долларов.
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