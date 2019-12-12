Стала известна сумма, в которую Мелании Трамп обошелся в 2019 году ее гардероб (фото)

Стиль жизни

Стала известна сумма, в которую первой леди США Мелании Трамп обошелся ее гардероб в 2019 году. По сведениям Daily Express, 49-летняя супруга американского президента Дональда Трампа потратила по меньшей мере 256 тысяч долларов. На самом деле эта сумма может быть больше, так как не все ее наряды удалось идентифицировать.

Бывшая модель обзаводилась новой дизайнерской одеждой для поездки в Японию, государственного визита в Великобританию, на саммит G7 и прочие официальные мероприятия.

В среднем Мелания тратила на наряды около 21 тысячи долларов в месяц. Самым «дорогим» стал июнь. Так, в один день на саммите «Большой семерки» она появилась на публике в одежде и с аксессуарами на общую сумму в 30 тысяч долларов — в том числе с сумочкой Hermes, которая одна стоит 26 тысяч долларов.

Уроженка Словении отдает предпочтение таким брендам, как Michael Kors, Gucci, Chanel. В числе самых дорогих ее вещей — комбинезон Lora Piana стоимостью 3554 доллара, вечернее платье J. Mendel стоимостью 4500 долларов, зелено-красно-белое платье от Gucci за 4600 долларов, красное вечернее платье от Givenchy стоимостью 7400 долларов (в этом наряде миссис Трамп была на обеде у британского принца Чарльза), желтая накидка от Valentino за 6000 долларов (в ней Мелания посетила банкет в честь 70-летия НАТО у королевы Елизаветы).

Комбинезон Lora Piana Мелания брала с собой во время визита в Японию

Платье J. Mendel

Мелания в платье от Gucci

При этом, как сообщает Hollywood Reporter, жена президента не использует деньги налогоплательщиков для того, чтобы стильно одеваться, и платит за вещи сама. Часто она получает большие скидки от брендов, которым с рекламной точки зрения выгодно, чтобы их изделия носила столь публичная персона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мелания Трамп прибыла в Лондон вместе с мужем в ярко-красном пальто и туфлях Christian Louboutin.

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