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Скоро за мной могут прийти: спикер InformNapalm выступил с громким заявлением
Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук считает, что также может быть задержан по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Аргументы он изложил в своем Facebook. Напомним, ранее Макарук дал интервью «ФАКТАМ».
По словам ветерана, о подозрениях в его адрес ему стало известно утром в пятницу, 13 декабря.
Поводами могут стать дружба с уже задержанным подозреваемым в деле — Андреем Антоненко, наличие у него коллекции огнестрельного оружия и ножей (в их числе нож, подаренный командующим Сил специальных операций), а также библиотеки военной литературы.
«А еще — я не молчу. И я говорю и пишу прямо о непрофессиональности… в СБУ, о том, как копы стали „мусорами“, как разрушается наше государство, как волонтеры стали угрозой для нынешнего президента», — написал Макарук.
Напомним, после того, как на брифинге в МВД министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, полиция пришла с обыском и к другим волонтерам.
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