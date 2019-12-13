Украина

Скоро за мной могут прийти: спикер InformNapalm выступил с громким заявлением

Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук считает, что также может быть задержан по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Аргументы он изложил в своем Facebook. Напомним, ранее Макарук дал интервью «ФАКТАМ».

По словам ветерана, о подозрениях в его адрес ему стало известно утром в пятницу, 13 декабря.

Поводами могут стать дружба с уже задержанным подозреваемым в деле — Андреем Антоненко, наличие у него коллекции огнестрельного оружия и ножей (в их числе нож, подаренный командующим Сил специальных операций), а также библиотеки военной литературы.

«А еще — я не молчу. И я говорю и пишу прямо о непрофессиональности… в СБУ, о том, как копы стали „мусорами“, как разрушается наше государство, как волонтеры стали угрозой для нынешнего президента», — написал Макарук.

Напомним, после того, как на брифинге в МВД министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, полиция пришла с обыском и к другим волонтерам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter