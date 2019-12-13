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Епифаний рассказал о давлении России на церковные общины в вопросе перехода церквей в ПЦУ
Переход общин из УПЦ МП в Православную церковь Украины почти полностью остановился. Митрополит Епифаний считает, что процесс имеет волнообразный характер. Ранее он объяснил, кто вправе распоряжаться имуществом храмов УПЦ МП. Интервью с Епифанием опубликовала ТСН.ua.
По словам Епифания, в 2019 году к ПЦУ присоединилось около 600 общин. Первая волна переходов произошла сразу после получения Томоса, тогда присоединилось примерно 400−500 приходов.
«Сейчас в связи с определенными политическими моментами, со сменой власти, этот процесс приостановился. Но временно приостановился. Со временем будет и вторая волна переходов со стороны МП в ПЦУ. В будущем 2020 году мы ожидаем признания со стороны нескольких других поместных церквей», — говорит Епифаний.
Он утверждает, что это связано с юридическими аспектами, которые сопровождают переход. В ПЦУ поучили сотни исков Русской Православной Церкви на отмену регистрации по каждому приходу.
«В Виннице мы видим препятствия со стороны Национальной полиции, которая вмешивается непосредственно в дела ПЦУ. Даже происходит суд над регистратором, который произвел перерегистрацию этих приходов», — подчеркнул митрополит.
Также многие общины МП выжидают.
«Эти переходы должны быть добровольными, мирными и спокойными. То есть в основе должна быть любовь. Если этой любви не будет, то мы не заложим того хорошего фундамента, на котором в будущем будет развиваться ПЦУ», — отметил Епифаний.
Ранее сообщалось, что Московский патриархат расторг церковное общение с Православной церковью Греции и Александрийским патриархатом из-за того, что они признали Православную церковь Украины.
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