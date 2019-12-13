23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Епифаний рассказал о давлении России на церковные общины в вопросе перехода церквей в ПЦУ

12:41 13 декабря 2019 100
Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Переход общин из УПЦ МП в Православную церковь Украины почти полностью остановился. Митрополит Епифаний считает, что процесс имеет волнообразный характер. Ранее он объяснил, кто вправе распоряжаться имуществом храмов УПЦ МП. Интервью с Епифанием опубликовала ТСН.ua.

По словам Епифания, в 2019 году к ПЦУ присоединилось около 600 общин. Первая волна переходов произошла сразу после получения Томоса, тогда присоединилось примерно 400−500 приходов.

«Сейчас в связи с определенными политическими моментами, со сменой власти, этот процесс приостановился. Но временно приостановился. Со временем будет и вторая волна переходов со стороны МП в ПЦУ. В будущем 2020 году мы ожидаем признания со стороны нескольких других поместных церквей», — говорит Епифаний.

Он утверждает, что это связано с юридическими аспектами, которые сопровождают переход. В ПЦУ поучили сотни исков Русской Православной Церкви на отмену регистрации по каждому приходу.

«В Виннице мы видим препятствия со стороны Национальной полиции, которая вмешивается непосредственно в дела ПЦУ. Даже происходит суд над регистратором, который произвел перерегистрацию этих приходов», — подчеркнул митрополит.

Также многие общины МП выжидают.

«Эти переходы должны быть добровольными, мирными и спокойными. То есть в основе должна быть любовь. Если этой любви не будет, то мы не заложим того хорошего фундамента, на котором в будущем будет развиваться ПЦУ», — отметил Епифаний.

Ранее сообщалось, что Московский патриархат расторг церковное общение с Православной церковью Греции и Александрийским патриархатом из-за того, что они признали Православную церковь Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Меган Маркл

«Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл (фото)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер