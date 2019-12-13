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Мир

Путин обеспечил изоляцию России: журналисты из РФ рассказали о реальных последствиях захвата Крыма

13:27 13 декабря 2019 15
Оккупация Крыма
Инф. «ФАКТОВ»

Известный журналист-расследователь из РФ Ирина Бороган объяснила, к чему в долгосрочной перспективе приведет аннексия Крыма. Об этом она рассказала изданию DELFI.

«Мы не знаем, что происходит в Кремле и что они готовят для страны, для общества, для людей. Это появляется в самый последний момент, как было с Крымом, как было с выборами, когда очень многие надеялись, что Медведев будет баллотироваться, но кандидата не объявляли до самого последнего момента», — сказала Ирина Бороган.

Она также отметила, что еще в 2014 году вместе с журналистом Андреем Солдатовым опубликовали на сайте Agentura.ru колонку, в которой выражалось отношение к аннексии Крыма и предсказывалось, что это приведет к необратимым последствиям для России — страна окажется в международной изоляции.

«Мы не поддерживаем никакие оккупации: ни американские, ни израильские, ни российские», — подчеркнула Ирина.

Ранее сообщалось, что оккупанты назвали причину закрытия Крымского моста.

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