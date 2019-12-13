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"Остается надеяться, что украинцы не пострадают": названа возможная причина закрытия Крымского моста
Во время строительства Крымского моста оккупационной властью в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски, поэтому сейчас их стараются минимизировать ограничением движения.
Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» высказал бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
«Это может быть что угодно. Но многие исследователи, в частности компетентные, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста, связанные со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений», — заявил Бабин.
Он предлагает дождаться развития событий и высказывает надежду, что от непродуманных действий оккупантов никто из граждан нашей страны не пострадает.
«Единственное, что нам остается — просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то случится», — отметил Бабин.
При этом эксперт отверг версию о том, что это мероприятие может быть связано с переброской Россией на оккупированный полуостров вооружения и военной техники — для этого вряд ли было необходимо закрывать мост. Военные вопросы Россия будет решать прежде всего через железнодорожное сообщение данного мостового перехода.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря оккупанты сообщили о планах ограничить движение по мосту через Керченский пролив, на котором и так не наблюдается оживленного движения. В частности, движение собираются ограничить с 18 по 25 декабря 2019 года. В российском Минтрансе заявили, что это связано с «проведением технологических работ». Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым показала фото с Крымского моста, на полотне которого уже появились «заплатки» на асфальте.
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