23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Остается надеяться, что украинцы не пострадают": названа возможная причина закрытия Крымского моста

4:50 13 декабря 2019 21
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

Во время строительства Крымского моста оккупационной властью в угоду политической составляющей вопроса были проигнорированы или просто не учтены реальные риски, поэтому сейчас их стараются минимизировать ограничением движения.

Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» высказал бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Это может быть что угодно. Но многие исследователи, в частности компетентные, говорили об объективных рисках, которые возникают из-за строительства этого моста, связанные со специфическими геологическими особенностями грунтов, самого Керченского пролива и особенностей течений», — заявил Бабин.

Он предлагает дождаться развития событий и высказывает надежду, что от непродуманных действий оккупантов никто из граждан нашей страны не пострадает.

«Единственное, что нам остается — просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то случится», — отметил Бабин.

При этом эксперт отверг версию о том, что это мероприятие может быть связано с переброской Россией на оккупированный полуостров вооружения и военной техники — для этого вряд ли было необходимо закрывать мост. Военные вопросы Россия будет решать прежде всего через железнодорожное сообщение данного мостового перехода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря оккупанты сообщили о планах ограничить движение по мосту через Керченский пролив, на котором и так не наблюдается оживленного движения. В частности, движение собираются ограничить с 18 по 25 декабря 2019 года. В российском Минтрансе заявили, что это связано с «проведением технологических работ». Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым показала фото с Крымского моста, на полотне которого уже появились «заплатки» на асфальте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

снег

Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер