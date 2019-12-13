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В сеть попало видео резонансного убийства волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте
Получено видео с камер наблюдения в Бахмуте, на котором зафиксировано, как подростки избивают волонтера Артема Мирошниченко. Об этом журналист Сергей Иванов сообщает в Цензор.НЕТ.
В четверг, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в избиении волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко, что привело к летальному исходу. Без права внесения залога арестован также сообщник Барабаша, несовершеннолетний Александр Баришко, имеющий условный срок за грабеж.
По словам Сергея Иванова, судя по видео, преступники не только избили, но и ограбили жертву. Также опровергается версия Баришко, что он не трогал Артема.
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