В сеть попало видео резонансного убийства волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте

Украина

Получено видео с камер наблюдения в Бахмуте, на котором зафиксировано, как подростки избивают волонтера Артема Мирошниченко. Об этом журналист Сергей Иванов сообщает в Цензор.НЕТ.

В четверг, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в избиении волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко, что привело к летальному исходу. Без права внесения залога арестован также сообщник Барабаша, несовершеннолетний Александр Баришко, имеющий условный срок за грабеж.

По словам Сергея Иванова, судя по видео, преступники не только избили, но и ограбили жертву. Также опровергается версия Баришко, что он не трогал Артема.

Как сообщалось ранее, один из напавших на волонтера написал в школьном сочинении, что мечтает стать киллером. Фото: Анна Арич-Шумка

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