Украина

В городе Бахмуте на Донетчине простились с 36-летним волонтером Артемом Мирошниченко (на фото в заголовке), умершим в больнице 5 декабря от полученных травм, которые нанесли ему местные подростки.

Напомним, на волонтера, который шел домой по вечернему Бахмуту, напали 29 ноября. Мужчину без сознания на обочине дороги обнаружила киоскер ближайшего киоска, которая оказалась соседкой семьи Артема. Она и сообщила о несчастье его родителям.

В течение суток полиция установила подозреваемых. Ими оказались местные подростки 16 и 17 лет. Старший из них нигде не учится и перебивается случайными заработками, ранее был осужден за имущественные преступления и еще не отбыл свой условный срок наказания. Суд поместил его под стражу. Младший подозреваемый — под домашним арестом. Когда суд избирал ему меру пресечения, Мирошниченко был еще жив…

— Я хочу, чтобы не только их обоих наказали по всей строгости закона, но и привлекли к ответственности тех, кто вырастил этих убийц, — заявил «ФАКТАМ» участник АТО Константин Шабалин, земляк покойного, который вел видеосъемку в зале заседаний, когда суд избирал меру пресечения второму подозреваемому. — На суде прокурор зачитал показания школьной учительницы подозреваемого, которая сообщила, что в школьном сочинении парень, написал: «Я хочу стать киллером и убивать людей». Мне интересно: после этого его поставили на учет к психологу? Кто-то занимался его коррекцией? Судя по всему, если и занимался, то результатов это не дало.

По словам его же матери, парни чуть было не отправились добивать Артема — женщина призналась, что слышала, как кто-то из них произнес: «Пошли, я его добью».

Ответственность должны нести должностные лица и педагогического колледжа, учащийся которого не знает государственного языка (это я говорю о первом подозреваемом), и управление образования, и семьи этих подростков, которые отвечают за них как за несовершеннолетних.

По словам Константина Шабалина, он познакомился с Артемом летом 2014 года на возведении оборонительных сооружений вокруг тогда еще только освобожденного города Бахмута. Артем сначала общался на русском языке, но затем перешел исключительно на украинский.

— Тем не менее он никому об этом торжественно не объявлял: не говорил о том, какой он молодец, что в русскоязычной среде стал таким образом популяризировать родной язык, — рассказал Константин Шабалин. — Для меня он был просто приветливым безотказным парнем. Помогал рыть окопы, плел маскировочные сетки, помогал кормить раненых и много чего другого. А время было горячее, раненые постоянно поступали в госпиталь (передвижной госпиталь Нацгвардии, базировавшийся в двух межучреждениях Бахмута. — Авт.), особенно большим поток раненых был во время боев за Дебальцево. Волонтерская помощь была очень нужна.

Собеседник считает, что не стоит ставить во главу угла мотив преступления, который пока еще до конца не расследован и не доказан.

— Артем умер, не приходя в сознание, следователь не смог пообщаться с ним, — рассуждает собеседник. — И пока следствие не говорит о существовании какого-либо свидетеля, который бы подтвердил, что именно украинский язык, на котором общался Артем, спровоцировал налетчиков на то, чтобы буквально убивать свою жертву с нечеловеческой жестокостью. Да, зная Артема, можно с вероятностью 100% утверждать, что он ответил им на украинском. Да, так могло быть. И скорее всего, так и было. Но это пока лишь предположения, а не факты. Хотя некоторые пишут об этом как уже известном факте.

С моей точки зрения, убийцы должны быть наказаны за свою безумную жестокость по максимуму. Должны быть сделаны соответствующих выводы на всех уровнях. Если среди молодежи, которая выросла в Бахмуте, есть те, кому требуется переводчик с родного языка на русский, то это недоработка всей украинской образовательной и информационной системы.

Напомним, последний пост Артема в Facebook был посвящен именно родному украинскому языку.

Убийство волонтера в Бахмуте вызвало большой резонанс по всей стране: активисты требуют тщательного расследования преступления, а украинская писательница Оксана Забужко призвала защищать родной язык и его носителей.



*Проститься с Артемом пришли десятки людей. Фото ресурса uatv.ua

Видео со страницы Тараса Коваля в Facebook

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