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В Бахмуте прощаются с убитым активистом Артемом Мирошниченко: появилось фото похорон
В воскресенье, 8 декабря, в Бахмуте прощаются с местным волонтером Артемом Мирошниченко, который умер из-за тяжелых травм, нанесенных местными подростками.
По главной версии активистов, это произошло потому, что Артем отвечал нападающим на украинском языке.
Напомним, 29 ноября в Бахмуте подростки нанесли тяжелые травмы местному волонтеру Артему Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина скончался. Полицейские задержали одного подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест. 7 декабря был задержан второй подозреваемый.
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