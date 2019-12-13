В Киеве обезвредили шайку мошенников, "специализировавшихся" на пенсионерах (фото)

Происшествия

В Киеве полиция задержала аферистов, которые в течение двух лет обманом вымогали у пенсионеров деньги якобы на лечение их близких. Напомним, на днях жертвой мошенников стала предпринимательница из Южноукраинска, заказавшая по интернету партию елок.

Как сообщили в столичной полиции, злоумышленники звонили пожилым киевлянам и предлагали им помощь в «лечении» их близких, которые якобы попадали в дорожное происшествие с тяжелыми травматическими последствиями.

Группа жителей Запорожья из пяти человек организовала «бизнес» в столице. Подельники действовали по отработанной схеме и успели обмануть девять граждан пожилого возраста.

Мошенники выбирали одиноких пенсионеров, звонили и рассказывали им о том, что их сын или дочь якобы попали в дорожное происшествие с тяжелыми последствиями для здоровья, а потому немедленно нужны деньги для неотложного «лечения». При этом подельники действовали настолько быстро, что жертвы не успевали даже проверить эту информацию и отдавали свои сбережения.

Аферисты были взяты в момент, когда пытались получить 26 тысяч долларов США, которые житель Соломенского района столицы успел передать курьеру — одному из участников преступной группы.

В полиции сообщили, что мужчину вместе с вещественными доказательствами задержали в момент, когда он садился в такси. В дальнейшем суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Впоследствии правоохранители установили личности других фигурантов и задержали их. В состав группы, которую возглавили 50-летний отец и 23-летний сын, входили еще два человека, 33 и 34 лет, и 29-летняя женщина, которая выполняла роль «оператора». Все они — жители Запорожья, и передвигались на машине, которая принадлежала сыну организатора группы.

По месту жительства сообщников полицейские провели санкционированные обыски и изъяли деньги, документы, сим-карты и банковские карточки.

Задержанным объявлено о подозрении и двум фигурантам избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога: организатору, ранее судимому за нанесение тяжких телесных повреждений, в размере 630 тысяч гривен, его сообщнику — в размере 288 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой».

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Ранее «ФАКТЫ» писали об одной из распространенных схем обмана с банковскими картами, которые используют мошенники — отправке фальшивых SMS-сообщений о якобы зачислении денег на карточку человека, продающего что-либо через интернет.

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