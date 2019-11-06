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SMS есть, денег – нет: в Киеве мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан

Мошенники в Украине не сидят сложа руки и постоянно придумают все новые способы обмана наивных украинцев. Об одном из новых способов «развода» рассказывает «Киев Оперативный».

Суть его в том, что аферисты пытаются рассчитываться фальшивими SMS-ками о якобы зачислении денег.

Издание приводит рассказ мужчины, который решил продать смартфон на сайте olx и чуть не стал жертвой обмана.

Сообщается, что к гражданину обратился покупатель якобы из Винницы с просьбой продать ему телефон, который срочно нужен на подарок. За телефоном должен был приехать таксист, после чего продавцу обещали перечислить деньги на карту ПриватБанка.

«Буквально через час приехал „таксист“ на Chevrolet. Когда я сел в машину — мне сразу же пришла смс на номер о зачисление 18 000 грн с абсолютно „левого номера“ (не от Привата)» — рассказал киевлянин.

К счастью, он решил проверить наличие денег через Приват 24 и обнаружил, что средств на счету нет.

Не став жертвой обманщиков, мужчина призывает и других украинцев не доверять уловкам не чистых на руку незнакомых людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в столице водителя такси уличили в воровстве банковских карточек у отвлекшихся пассажиров. Он пытался подсмотреть PIN-код карты пассажиров, у которых не оказалось налички, и затем украл саму карту. Завладев банковской карточкой клиента и зная PIN-код, таксист успел снять немалую сумму, прежде чем карту удалось заблокировать. Сейчас пострадавший пытается найти махинатора, пока он не облапошил других доверчивых пассажиров.

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