- 13:14 У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным
- 13:04 В Киеве простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым
- 12:45 В Черниговской области отравились трое детей: один из мальчиков умер в больнице
- 12:39 В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю школьницу и угрожал выложить ее голые фото в сеть
- 12:37 Миллиарды долларов: в Украине подсчитали экономические потери от оккупации Донбасса и аннексии Крыма Россией
- 12:32 Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
- 12:29 В смертельном ДТП под Одессой пострадали двое детей
- 12:22 Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов
- 12:14 Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева
- 12:04 Заставляют отдать «украденные деньги»: украинцев предупредили о наглой схеме мошенников
- 11:59 Человек Суркова назвал возможную дату обмена по формуле "всех на всех"
- 11:56 Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт
Заставляют отдать «украденные деньги»: украинцев предупредили о наглой схеме мошенников
В Украине, где последние годы увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт, аферисты придумали очередную схему завладения чужими деньгами.
Как сообщает «Обозреватель», мошенники «разводят» доверчивых людей прямо у банкоматов. Так, к примеру, произошло с пенсионеркой из Киева. Женщина дождалась своей очереди, подошла к банкомату, но тут ее окликнул молодой человек, стоявший впереди нее, и попросил вытащить якобы забытую им карточку.
«Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала», — цитирует издание дочку пострадавшей Викторию Паномарчук. После того, как мужчине передали карточку, тот стал кричать, что пожилая женщина сняла все его деньги, а его сообщница заявила, что «все видела».
«Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 гриве, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки», — рассказала киевлянка и добавила, что ее мама была вынуждена отдать деньги мошенникам.
В таких ситуациях людям вообще не следует брать в руки чужие банковские карточки, не отдавать деньги мошенникам и вызывать полицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из распространенных схем обмана, которые используют мошенники, является отправка фальшивых SMS-сообщений о якобы зачислении денег на карточку человека, продающего что-либо через интернет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!