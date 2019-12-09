Заставляют отдать «украденные деньги»: украинцев предупредили о наглой схеме мошенников

Общество и люди

В Украине, где последние годы увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт, аферисты придумали очередную схему завладения чужими деньгами.

Как сообщает «Обозреватель», мошенники «разводят» доверчивых людей прямо у банкоматов. Так, к примеру, произошло с пенсионеркой из Киева. Женщина дождалась своей очереди, подошла к банкомату, но тут ее окликнул молодой человек, стоявший впереди нее, и попросил вытащить якобы забытую им карточку.

«Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала», — цитирует издание дочку пострадавшей Викторию Паномарчук. После того, как мужчине передали карточку, тот стал кричать, что пожилая женщина сняла все его деньги, а его сообщница заявила, что «все видела».

«Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 гриве, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки», — рассказала киевлянка и добавила, что ее мама была вынуждена отдать деньги мошенникам.

В таких ситуациях людям вообще не следует брать в руки чужие банковские карточки, не отдавать деньги мошенникам и вызывать полицию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из распространенных схем обмана, которые используют мошенники, является отправка фальшивых SMS-сообщений о якобы зачислении денег на карточку человека, продающего что-либо через интернет.



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