- 17:42 Страшная автокатастрофа под Черниговом: трех человек спасти не смогли
- 17:41 Комитет Геруса провалил компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам № 2543, который поддержали инвесторы
- 17:36 Янукович еще год не увидит 70 миллионов долларов со счетов в швейцарских банках
- 17:32 "Олежка Винник не конкурент": Зибров выпустил клип про свои усы
- 17:25 День рождения — грустный праздник: на Львовщине после посещения ресторана госпитализировали 10 человек
- 17:25 Разумкова просят лишить зарплаты более 80 нардепов: обнародован список злостных прогульщиков заседаний Рады
- 17:04 В Киеве горит элитная высотка
- 17:02 Пока Заворотнюк в больнице, Чернышев нежничает с партнершей
- 16:53 Новогодний корпоратив для «слуг народа» обойдется в миллион гривен
- 16:50 Биатлон в Хохфильцене: Валя Семеренко и Пидручный завершили спринтерские гонки в топ-10
- 16:43 В России треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" изолентой
- 16:31 В Киеве снова отменят скоростной трамвай: какие станции будут закрыты в выходные
В России треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" изолентой (фото)
В российском городе Зея (Амурская область) треснувшую бетонную электроопору «отремонтировали» с помощью лейкопластыря и изоленты. А в Омске к приезду Путина землю красили в зеленый цвет.
Фото опоры «после ремонта» опубликовано на странице «Зея Вестник» в Instagram.
«Столб с трещиной в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! Сурово — черной изолентой и пластырями — произведен ремонт», — подписали снимок в сети.
В паблике напомнили, что раньше один из пользователей соцсети предложил сделать такой «ремонт», утверждая, что перевязанный скотчем столб простоит «лет триста».
Пользователи сети взорвались едкими комментариями. Они предложили замазать столб зеленкой или использовать подорожник. Другие отметили что нужно было сначала зашить, а потом забинтовать.
Ранее «ФАКТЫ» писали о других курьезных фактах из жизни российской глубинки. Так, на центральной площади Шадринска (Курганская область), при 11 градусах мороза после реконструкции запустили фонтан. А в Ростове Великом, выполняя контракт по благоустройству, рабочие высадили цветы в мерзлую землю. По прогонозам синоптиков, в этот день температура не поднималась выше четырех градусов мороза, а ночью опускалась до минус десяти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...