В России треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" изолентой (фото)

Мир

В российском городе Зея (Амурская область) треснувшую бетонную электроопору «отремонтировали» с помощью лейкопластыря и изоленты. А в Омске к приезду Путина землю красили в зеленый цвет.



Фото опоры «после ремонта» опубликовано на странице «Зея Вестник» в Instagram.





«Столб с трещиной в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! Сурово — черной изолентой и пластырями — произведен ремонт», — подписали снимок в сети.



В паблике напомнили, что раньше один из пользователей соцсети предложил сделать такой «ремонт», утверждая, что перевязанный скотчем столб простоит «лет триста».



Пользователи сети взорвались едкими комментариями. Они предложили замазать столб зеленкой или использовать подорожник. Другие отметили что нужно было сначала зашить, а потом забинтовать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других курьезных фактах из жизни российской глубинки. Так, на центральной площади Шадринска (Курганская область), при 11 градусах мороза после реконструкции запустили фонтан. А в Ростове Великом, выполняя контракт по благоустройству, рабочие высадили цветы в мерзлую землю. По прогонозам синоптиков, в этот день температура не поднималась выше четырех градусов мороза, а ночью опускалась до минус десяти.

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