23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве горит элитная высотка (видео)

17:04 13 декабря 2019 982
В Киеве горит элитная высотка (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 13 декабря, в Печерском районе Киева на улице Старонаводницкой в жилом доме вспыхнул пожар. Неделю назад задымление было в одном из высотных домов элитного жилого квартала «Новопечерские липки».

О ЧП на Старонаводницкой сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, это уже не первый пожар за сегодня в столице. В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Бассейной в центре Киева загорелась кухня пиццерии, расположенная на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер