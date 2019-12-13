В Киеве горит элитная высотка (видео)

Происшествия

В пятницу, 13 декабря, в Печерском районе Киева на улице Старонаводницкой в жилом доме вспыхнул пожар. Неделю назад задымление было в одном из высотных домов элитного жилого квартала «Новопечерские липки».

О ЧП на Старонаводницкой сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, это уже не первый пожар за сегодня в столице. В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Бассейной в центре Киева загорелась кухня пиццерии, расположенная на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

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