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Общество и люди

Новый год 2020: открытки и поздравления коллегам

7:05 26 декабря 2019 2
С Новым годом
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скоро Новый год 2020. И самое время начать поздравлять коллег и начальство, желая всем веселых праздников.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Новогодняя открытка

Поздравления с Новым годом для всего коллектива

Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь ― почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе все в течение дня.

И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!

Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.

Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!

Новогодняя открытка
***
Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.

Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!

Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!

Новогодняя открытка

***
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

Новогодняя открытка

***
Я вам желаю в Новый год
Счастливой жизни без забот,
Работы легкой без преград,
Огромных премий и зарплат.

Чтоб понедельник не пугал,
Начальник сильно не ругал,
И на работу, как на праздник,
Чтоб каждый с радостью бежал!

Новогодняя открытка

Поздравления с Новым годом начальнику

Вы коллектив наш возглавляете
И нами мудро управляете.
Вас поздравляем с Новым годом!
Пусть он вас радует доходом,
Успехом ярким, процветанием,
Пусть все исполнятся желания!
Чтоб на работе и в семье
Всегда вы были во главе,
Желаем нервов очень крепких,
Идей всегда великолепных!
Пускай пришедший Новый год
Вам только счастье принесет.

Новогодняя открытка
***
Дружным нашим коллективом
Поздравляем, шеф, мы Вас.
И желаем быть счастливым,
Каждый день и каждый час.

Чтобы сил всегда хватало
На семью, дела, досуг.
Чтоб желание возникало
Премию вручить нам вдруг.

Чтобы год принёс грядущий,
Вам удачу и успех.
Радости еще большущей,
Жизни легкой, без помех!

Напомним, ранее мы публиковали подборку поздравлений с Рождеством.

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