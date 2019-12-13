- 07:05 Новый год 2020: открытки и поздравления коллегам
- 06:49 На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж
- 05:55 Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров
- 05:30 Трагедия в королевской семье: покончил с собой бывший зять короля Норвегии
- 04:58 Три дня на "обнуление" отношений: в РФ прокомментировали сроки подписания договора о транзите
- 04:25 "Лучшая эрекция в микрорайоне": сексолог рассказал, как сделать новогоднюю ночь незабываемой
- 03:50 Цукерберг отдыхает: нейросеть «Цукербот» ответила на вопросы журналистов
- 03:20 Увеличился в 190 раз: названа сумма дефицита Госбюджета
- 02:50 Импотента узнают по походке: ученые выяснили, как определить мужчин с эректильной дисфункцией
- 02:01 Почти как Санта: мужчина ограбил банк, а затем разбросал купюры на улице с криками "Счастливого рождества"
- 01:32 Еда будущего: в Британии начали продавать хлеб из сверчков
- 00:50 "Здоровее будете": доктор Комаровский посоветовал смотреть порносайты вместо телевизора
Новый год 2020: открытки и поздравления коллегам
Скоро Новый год 2020. И самое время начать поздравлять коллег и начальство, желая всем веселых праздников.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.
Поздравления с Новым годом для всего коллектива
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь ― почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе все в течение дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!
***
Коллеги, в этот Новый год,
Желаю Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
***
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!
***
Я вам желаю в Новый год
Счастливой жизни без забот,
Работы легкой без преград,
Огромных премий и зарплат.
Чтоб понедельник не пугал,
Начальник сильно не ругал,
И на работу, как на праздник,
Чтоб каждый с радостью бежал!
Поздравления с Новым годом начальнику
Вы коллектив наш возглавляете
И нами мудро управляете.
Вас поздравляем с Новым годом!
Пусть он вас радует доходом,
Успехом ярким, процветанием,
Пусть все исполнятся желания!
Чтоб на работе и в семье
Всегда вы были во главе,
Желаем нервов очень крепких,
Идей всегда великолепных!
Пускай пришедший Новый год
Вам только счастье принесет.
***
Дружным нашим коллективом
Поздравляем, шеф, мы Вас.
И желаем быть счастливым,
Каждый день и каждый час.
Чтобы сил всегда хватало
На семью, дела, досуг.
Чтоб желание возникало
Премию вручить нам вдруг.
Чтобы год принёс грядущий,
Вам удачу и успех.
Радости еще большущей,
Жизни легкой, без помех!
Напомним, ранее мы публиковали подборку поздравлений с Рождеством.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!