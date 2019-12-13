Новый год 2020: открытки и поздравления коллегам

Общество и люди

Скоро Новый год 2020. И самое время начать поздравлять коллег и начальство, желая всем веселых праздников.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Поздравления с Новым годом для всего коллектива

Полжизни мы проводим на работе,

И коллектив теперь ― почти родня.

Мы делим и печали, и заботы,

Решая вместе все в течение дня.

И день за днем недели пролетают,

И вот мы на пороге в Новый год.

Коллеги, от души вас поздравляю!

Желаю только радостных хлопот!

Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,

В работе ― лад, а в доме чтоб ― уют,

Удача чтоб была попутным ветром,

Доходы постоянно пусть растут.

Простого человеческого счастья,

Без горестей, печалей и забот.

Любовь накроет пусть лавиной страсти,

И чудеса свершаться в Новый год!



***

Коллеги, в этот Новый год,

Желаю Вам больших высот,

Побольше прибыльных идей,

Поменьше грустных новостей.

Стабильно пусть растет зарплата,

Чтобы гребли ее лопатой,

Корпоративы были чаще,

А жизнь была добрей и слаще!

Пусть будет то, что нужно Вам,

Сопутствует успех делам,

Чтоб коллектив наш дружно жил

И чтоб начальник нас хвалил!

***

С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.

Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.

Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

***

Я вам желаю в Новый год

Счастливой жизни без забот,

Работы легкой без преград,

Огромных премий и зарплат.

Чтоб понедельник не пугал,

Начальник сильно не ругал,

И на работу, как на праздник,

Чтоб каждый с радостью бежал!

Поздравления с Новым годом начальнику

Вы коллектив наш возглавляете

И нами мудро управляете.

Вас поздравляем с Новым годом!

Пусть он вас радует доходом,

Успехом ярким, процветанием,

Пусть все исполнятся желания!

Чтоб на работе и в семье

Всегда вы были во главе,

Желаем нервов очень крепких,

Идей всегда великолепных!

Пускай пришедший Новый год

Вам только счастье принесет.



***

Дружным нашим коллективом

Поздравляем, шеф, мы Вас.

И желаем быть счастливым,

Каждый день и каждый час.

Чтобы сил всегда хватало

На семью, дела, досуг.

Чтоб желание возникало

Премию вручить нам вдруг.

Чтобы год принёс грядущий,

Вам удачу и успех.

Радости еще большущей,

Жизни легкой, без помех!

Напомним, ранее мы публиковали подборку поздравлений с Рождеством.

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