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Новый год 2020: красивые открытки и поздравления родственникам
Новый год 2020 — прекрасный повод поздравить родственников.
А «Факты» сделали для вас красивую подборку поздравлений
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Поздравление с Новым годом свекрови
Вы удивительная женщина, и я рада, что именно Вы являетесь мамой моего мужа. В эту удивительную ночь, в ночь волшебства и чудес, я хочу пожелать вам бесконечного счастья, гармонии, радости и исполнения всех Ваших желаний. Пусть Новый год наполнит Ваш дом светом, радостью, позитивными эмоциями и хорошими событиями! С праздником Вас, с новым счастьем, с новым чудом!
Поздравление с Новым годом свекру
Милый свекор, поздравляю Вас с Новым годом. Желаю светлых моментов добра и радости в новом году, невероятно крепкого здоровья и без сомнения успешных затей. Пусть этот год обеспечит достаток Вашему дому, покой Вашему сердцу и отраду Вашей душе.
Поздравление с Новым годом теще
Без Вас, любимой тещи,
Жену б не встретил я.
Жилось бы, может, проще,
Но мне важна семья!
А если быть серьезным,
Люблю я Вашу дочь
И с ней под небом звездным
Прожить лет сто не прочь!
Но это отступленье,
А речь-то о другом.
Пусть счастье и веселье
Ваш наполняют дом,
Пусть Новый год приносит
Желаний карнавал,
Все, что душа попросит —
Я это загадал!
Поздравление с Новым годом тестю
За тебя, тесть, в Новый год
Тост я поднимаю,
Крепким и здоровым быть
Круглый год желаю.
Чтоб в хозяйстве был порядок,
Пирогами пахло в доме,
Каждый день в году, чтоб счастье
Шло само к тебе в ладони.
Лезли внуки на колени,
Сердце согревали,
Чтоб все дни в Новом году
Радостными стали.
Поздравление с Новым годом тете
Тёте милой и родной
Этой доброю зимой
Поздравление я шлю
И целую, и люблю!
Будь счастливой,
Умной, милой
И здоровой, и красивой,
Молодой и терпеливой!
Новый год пускай подарит
Все, о чем давно мечтаешь,
Все от сердца я желаю,
С Новым годом поздравляю!
Поздравление с Новым годом дяде
Мой родной, любимый дядя,
Новый год к тебе идет.
Ты его прими, не глядя,
Он успехи принесет!
Пусть исполнятся желанья,
Сказки оживают пусть.
Крепкого тебе здоровья,
Позабудь печаль и грусть!
Поздравление с Новым годом зятю
В ночь новогоднюю, зятек,
Желанье загадай,
Поверь в мечту, счастливым будь,
Успех не растеряй,
Тебе желаю в Новый год,
Чтоб жизнь была, как мед,
Здоровье крепким будет пусть,
Пускай тебе везет,
Семью свою не обижай,
А береги всегда,
Свой позитив ты сохрани
На долгие года!
Поздравление с Новым годом невестке
С Новым годом, дорогая,
От души я поздравляю!
Для меня ты, словно дочка,
Жена моего сыночка.
Будь счастливой и любимой
И всегда неотразимой.
Пусть мечтанья явью станут,
А успехи не отстанут!
Поздравление с Новым годом брату
С Новым годом, дорогой,
Брат любимый и родной!
Счастья искренне желаю
И тебя я поздравляю.
Пусть удачным будет год,
Лучшее тебя лишь ждёт.
Не печалься, не грусти,
Счастье ты не упусти!
Поздравление с Новым годом сестре
С Новым годом поздравляю
Я сестричку дорогую
И уверена, что в мире
Не найти еще такую.
Ты поддержишь, когда надо,
Если надо, ты ругнешь.
Я тебя пойму по взгляду,
Когда надо, подмигнешь.
Будь здоровой, ты, родная!
Будь счастливою всегда!
Я хочу, чтоб ты печали
Не познала никогда!
Поздравление с Новым годом племяннику
С Новым годом, мой племяшка,
Мой родной очаровашка.
Самым лучшим будь, счастливым,
Самым добрым и красивым.
Будь счастливым, добрым, честным,
Самым милым и прелестным.
Жизнь пускай будет прекрасной,
Необычной, лучшей, классной!
Поздравление с Новым годом племяннице
Милая племянница,
Наша ты красавица,
С Новым годом, умница!
Пусть желанья сбудутся.
Будь веселой, милою
И всегда счастливой,
Улыбаясь ласково.
Жизнь пусть станет сказкою!
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