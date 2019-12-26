Новый год 2020: красивые открытки и поздравления родственникам

Общество и люди

Новый год 2020 — прекрасный повод поздравить родственников.

А «Факты» сделали для вас красивую подборку поздравлений

Поздравление с Новым годом свекрови

Вы удивительная женщина, и я рада, что именно Вы являетесь мамой моего мужа. В эту удивительную ночь, в ночь волшебства и чудес, я хочу пожелать вам бесконечного счастья, гармонии, радости и исполнения всех Ваших желаний. Пусть Новый год наполнит Ваш дом светом, радостью, позитивными эмоциями и хорошими событиями! С праздником Вас, с новым счастьем, с новым чудом!

Поздравление с Новым годом свекру

Милый свекор, поздравляю Вас с Новым годом. Желаю светлых моментов добра и радости в новом году, невероятно крепкого здоровья и без сомнения успешных затей. Пусть этот год обеспечит достаток Вашему дому, покой Вашему сердцу и отраду Вашей душе.

Поздравление с Новым годом теще

Без Вас, любимой тещи,

Жену б не встретил я.

Жилось бы, может, проще,

Но мне важна семья!

А если быть серьезным,

Люблю я Вашу дочь

И с ней под небом звездным

Прожить лет сто не прочь!

Но это отступленье,

А речь-то о другом.

Пусть счастье и веселье

Ваш наполняют дом,

Пусть Новый год приносит

Желаний карнавал,

Все, что душа попросит —

Я это загадал!

Поздравление с Новым годом тестю

За тебя, тесть, в Новый год

Тост я поднимаю,

Крепким и здоровым быть

Круглый год желаю.

Чтоб в хозяйстве был порядок,

Пирогами пахло в доме,

Каждый день в году, чтоб счастье

Шло само к тебе в ладони.

Лезли внуки на колени,

Сердце согревали,

Чтоб все дни в Новом году

Радостными стали.

Поздравление с Новым годом тете

Тёте милой и родной

Этой доброю зимой

Поздравление я шлю

И целую, и люблю!

Будь счастливой,

Умной, милой

И здоровой, и красивой,

Молодой и терпеливой!

Новый год пускай подарит

Все, о чем давно мечтаешь,

Все от сердца я желаю,

С Новым годом поздравляю!

Поздравление с Новым годом дяде

Мой родной, любимый дядя,

Новый год к тебе идет.

Ты его прими, не глядя,

Он успехи принесет!

Пусть исполнятся желанья,

Сказки оживают пусть.

Крепкого тебе здоровья,

Позабудь печаль и грусть!

Поздравление с Новым годом зятю

В ночь новогоднюю, зятек,

Желанье загадай,

Поверь в мечту, счастливым будь,

Успех не растеряй,

Тебе желаю в Новый год,

Чтоб жизнь была, как мед,

Здоровье крепким будет пусть,

Пускай тебе везет,

Семью свою не обижай,

А береги всегда,

Свой позитив ты сохрани

На долгие года!

Поздравление с Новым годом невестке

С Новым годом, дорогая,

От души я поздравляю!

Для меня ты, словно дочка,

Жена моего сыночка.

Будь счастливой и любимой

И всегда неотразимой.

Пусть мечтанья явью станут,

А успехи не отстанут!

Поздравление с Новым годом брату

С Новым годом, дорогой,

Брат любимый и родной!

Счастья искренне желаю

И тебя я поздравляю.

Пусть удачным будет год,

Лучшее тебя лишь ждёт.

Не печалься, не грусти,

Счастье ты не упусти!

Поздравление с Новым годом сестре

С Новым годом поздравляю

Я сестричку дорогую

И уверена, что в мире

Не найти еще такую.

Ты поддержишь, когда надо,

Если надо, ты ругнешь.

Я тебя пойму по взгляду,

Когда надо, подмигнешь.

Будь здоровой, ты, родная!

Будь счастливою всегда!

Я хочу, чтоб ты печали

Не познала никогда!

Поздравление с Новым годом племяннику

С Новым годом, мой племяшка,

Мой родной очаровашка.

Самым лучшим будь, счастливым,

Самым добрым и красивым.

Будь счастливым, добрым, честным,

Самым милым и прелестным.

Жизнь пускай будет прекрасной,

Необычной, лучшей, классной!

Поздравление с Новым годом племяннице

Милая племянница,

Наша ты красавица,

С Новым годом, умница!

Пусть желанья сбудутся.

Будь веселой, милою

И всегда счастливой,

Улыбаясь ласково.

Жизнь пусть станет сказкою!

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