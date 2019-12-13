Украина

Янукович еще год не увидит 70 миллионов долларов со счетов в швейцарских банках

Швейцария на год продлила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и связанных с ним лиц. Ранее в этой стране заблокировали более 60 млн долларов, незаконно выведенных из Украины бывшим руководством компании «Нафтогаз». О судьбе финансов Януковича сообщает УНН.

«Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной», — заявила пресс-служба швейцарского посольства в Киеве.

Швейцария заморозила эти активы бывшего президента Украина, которые в долларах составляют почти 70 млн, в 2014 году.

Ранее сообщалось, что один из главарей «ДНР» с помощью бывших соратников Януковича выводил средства в Швейцарию.

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