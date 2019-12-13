Просто восторг: легкие рецепты самых популярных новогодних сладостей (фото)

Стиль жизни

Судья «МастерШеф» на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась с «ФАКТАМИ» любимыми рецептами сладостей к чаю. Лиза признается, что даже в двух ее авторских книгах о кулинарии «От простого к сложному» и «Проще простого с Елизаветой Глинской» поместились не все ее кулинарные фавориты. Но рецепты блюд к рождественским и новогодним праздникам там есть. Ранее Лиза Глинская поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом смородинового печенья.

— Новый год — это вообще мой самый любимый праздник с самого детства, — призналась «ФАКТАМ» Лиза. — Так остается и по сей день. Я никогда не любила свой день рождения, например, так как внимание гостей всегда было приковано ко мне, и это меня смущало. А вот Новый год — другое дело. Это праздник, которому рады все в равной мере, и подарок получит каждый.

— Каким вы его помните с детства?

— Помню, что мне можно было всю ночь не спать и никто слова не говорил. А 1 января разрешалось весь день смотреть мультики и добрые фильмы. Знаете, это приятное чувство осталось у меня с детства до сих пор. Это время, когда вся семья собирается за одним столом, все дома, и большей ценности просто нет!

— С каким лакомством у вас ассоциируется Новый год?

— Я просто не представляю себе праздник без имбирных пряников. Их можно делать совершенно разными: веселые человечки, цветные елочки, задумчивые олени — но все эти фигурки словно мечтают стать частью вашего праздника!

Имбирные пряники Тесто: 250 граммов сахара 100 миллилитров воды 80 граммов сливочного масла 100 граммов меда 5 граммов пищевой соды 40 граммов желтка (2 штуки) 10 граммов порошка корицы 10 граммов порошка имбиря 1 граммов гвоздики 5 граммов кардамона 5 граммов бадьяна 500 граммов муки Айсинг (глазурь): 200 граммов сахарной пудры 30 граммов белка (1 яйцо) 1 столовая ложка лимонного фреша Готовим имбирные пряники. Засыпаем в сотейник 100 г сахара и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, заливаем кипяток — осторожно, чтобы не обжечься паром. Добавляем вторую часть сахара — 150 г, сливочное масло, мед, возвращаем на слабый огонь до полного растворения сахара. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла. Добавляем соду, перемешиваем. Добавляем желтки — температура не должна быть выше 60 °C, иначе получится карамельный омлет. Перебиваем с помощью комбайна с ножами бадьян, кардамон и гвоздику, просеиваем. Отправляем в чашу комбайна муку, подготовленную карамельную массу, корицу, имбирь, измельченные бадьян, кардамон и гвоздику. Замешиваем тесто для имбирных пряников, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 12 часов. Затем достаем, раскатываем тесто толщиной 0,8−1 сантиметр. Вырезаем формочки, выкладываем на пергамент. Выпекаем при температуре 175 °C 12−15 минут. Прижимаем слегка имбирные пряники противнем, чтобы верхняя часть пряника получилась гладкой и ее было удобно расписывать. Готовим айсинг. Соединяем в чаше комбайна сахарную пудру, белок и лимонный фреш, перемешиваем. Перекладываем готовый айсинг в кондитерский мешок и расписываем имбирные пряники. Лучше всего имбирные пряники хранятся в герметичном контейнере.

— Но не все любят особенный вкус имбиря. Какой еще рецепт ваш любимый?

— Один из моих любимчиков — чайный кекс. На самом деле его так просто готовить, что на своих мастер-классах я называю его «первым помощником». Как только у меня появляется пара свободных минут, его можно «наколотить» за считанные секунды! Поверьте, все будут просто в восторге от его невероятного вкуса!

Чайный кекс Тесто: 150 граммов размягченного сливочного масла 150 граммов сахарной пудры 3 яйца 200 граммов муки 7 граммов разрыхлителя 180 граммов цукатов (орехи, клюква, курага, фисташка) цедра апельсина Сироп для пропитки: 100 миллилитров воды 50 граммов сахара ½ стручка ванили 20 миллилитров ликера Куантро или черного рома Декор: цукаты, орехи, сухофрукты нейтральная глазурь или абрикосовый джем Взбиваем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой — масло должно немного посветлеть и слегка увеличиться в объеме. Замесить тесто можно как в комбайне, так и в большой миске, используя венчик. Добавляем к маслу яйца и цедру апельсина, продолжаем взбивать. Если масло было недостаточно теплым, то масса получится не очень однородной — и вам может показаться, что все пропало. Не стоит огорчаться, это не повлияет на конечный результат. Как только мы добавим сухие ингредиенты, то есть муку, тесто станет однородным и гладким. Добавляем ваниль. Можно также добавить цедру лимона, корицу, порошок имбиря, любые другие пряности. Можно кекс оставить «пустым» — если используем качественное сливочное масло, то оно даст прекрасный вкус и аромат выпечке. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в массу. Добавляем сухофрукты и орехи — можно использовать любые. Перед тем как добавить в тесто орехи, необходимо обжарить их в разогретой до 170 °C духовке в течение 10—15 минут. Выкладываем тесто в форму, наполняя ее на 2/3. Для кексов можно использовать как металлическую, так и силиконовую форму. Металлическую форму нужно смазать масляной помадкой и присыпать тонким слоем муки. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 °C духовке 35—40 минут. Время выпекания зависит от размера кекса. Готовность кекса я проверяю тонкой деревянной палочкой — при прокалывании палочка должна оставаться абсолютно сухой. Чтобы сделать сироп, заливаем в сотейник воду, добавляем сахар и стручок ванили. Доводим сироп до кипения, вливаем в него ром, кипятим еще одну минуту, отставляем в сторону. Готовые кексы еще теплыми необходимо достать из форм и пропитать сиропом. Существует важное правило: горячие кексы пропитывают горячим сиропом.

Ранее известный черниговский кондитер Валентина Веревкина поделилась рецептом рождественского кекса «Данди», который можно печь уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.

«ФАКТЫ» также рассказывали, как переселенка из Донецкой области организовала успешный бизнес и выпекает теперь необычные пряники.



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