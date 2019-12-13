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Пристайко рассказал, когда согласуют списки на обмен заложников
На ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске будет уточнена дата прекращения огня на Донбассе и согласованы списки для обмена удерживаемых лиц. Поручение об этом было дано в коммюнике по итогам встречи в нормандском формате.
Об этом 13 декабря в эфире телеканала «Интер» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал министр.
Министр напомнил, что встреча намечается на 18 декабря.
По словам Пристайко, подгруппа по безопасности объявит дату прекращения огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная подгруппа будет окончательно сверять списки на обмен.
Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата СММ ОБСЕ таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.
Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донбасса.
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