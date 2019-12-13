23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пристайко рассказал, когда согласуют списки на обмен заложников

22:10 13 декабря 2019 20
Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

На ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске будет уточнена дата прекращения огня на Донбассе и согласованы списки для обмена удерживаемых лиц. Поручение об этом было дано в коммюнике по итогам встречи в нормандском формате.

Об этом 13 декабря в эфире телеканала «Интер» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал министр.

Министр напомнил, что встреча намечается на 18 декабря.

По словам Пристайко, подгруппа по безопасности объявит дату прекращения огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная подгруппа будет окончательно сверять списки на обмен.

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата СММ ОБСЕ таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер