Пристайко рассказал, когда согласуют списки на обмен заложников

Украина

На ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске будет уточнена дата прекращения огня на Донбассе и согласованы списки для обмена удерживаемых лиц. Поручение об этом было дано в коммюнике по итогам встречи в нормандском формате.

Об этом 13 декабря в эфире телеканала «Интер» сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал министр.

Министр напомнил, что встреча намечается на 18 декабря.

По словам Пристайко, подгруппа по безопасности объявит дату прекращения огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная подгруппа будет окончательно сверять списки на обмен.

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата СММ ОБСЕ таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донбасса.

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