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Китайский, белорусский, казахстанский: политолог рассказала о сценариях сохранения Путина у власти после 2024 года

В связи с передачей власти в Казахстане и предстоящими выборами президента в Беларуси многих граждан соседних с Россией стран интересует, как может проходить процесс возможной передачи власти в РФ.

Свое видение трех сценариев развития событий в интервью DW изложила известный в России публицист и политолог Екатерина Шульман, которая до недавнего времени входила в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, однако в октябре была исключена из него указом Путина.

«С уверенностью можно сказать: чем ближе даже не к 2024-му, а к 2021 году, тем большее количество сценариев мы будем видеть. Это ярмарка. Сейчас на арене имеются три наиболее популярных сценария: их можно назвать китайским, казахским и белорусским», — считает Екатерина Шульман.

Китайский вариант, по ее словам, — самый простой, поэтому соблазнительный. Суть его в том, чтобы сделать так, как сделала китайская Коммунистическая партия на последнем съезде, когда они поменяли свой устав и убрали ограничение на занятие должности руководителя партии в течение двух сроков подряд.

Для этого в РФ придется поменять конституцию, что будет сравнительно легко сделать при наличии 322 мандатов партии власти — эти депутаты готовы проголосовать в любой момент за что угодно, поэтому поправки в эту статью Конституции РФ внесут без особых проблем, Совет Федерации их утвердит, а президент подпишет.

Вариант белорусский — интеграция с Беларусью, выборы президента союзного государства. Сценарий всем хорош, считает Шульман сценарий, но есть маленькое препятствие в лице Беларуси. Последнее, чего они хотят, — это объединение с Россией — на любых условиях.

«А кроме того, даже до наших великих decision-мейкеров начинает постепенно доходить, до какой степени граждане России устали от внешнеполитических приключений. И что, как выражаются лояльные политологи, крымский эффект неповторим. Любое присоединение кого бы то ни было к России — Абхазии, Осетии, Донецка с Луганском или Беларуси — будет воспринято нашими гражданами однозначно: посадили нам на шею новых дармоедов», — уверена политолог.

Третий вариант — казахстанский, где «отец нации» Назарбаев — ушел, но не совсем. Он занимает должность председателя Совета безопасности, которому не переходят кадровые полномочия, и который является консультативным органом.

В стране сложилась ситуация, когда есть действующий президент, обладающий всеми полномочиями и его старший наставник — «отец народа».

По мнению Екатерины Шульман, казахский вариант состоит в перераспределении президентской власти между коллективными органами: Совет безопасности, Госсовет или парламент могут получить больше полномочий, чтобы система могла продолжать функционировать устойчиво, если элитные группы придут к выводу, — а они к нему через некоторое время придут, — что они не найдут согласованную кандидатуру преемника, которого можно наделить всей той властью, которой распоряжался президент.

Если трансфер пойдет по казахскому пути, то это означает, что уже в 2021 году основные группы интересов должны представлять, куда развивается ситуация, иначе они перегрызут друг друга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поэт и публицист Дмитрий Быков уверен, что после 2024 года в России наступит новая, послепутинская эпоха: нынешнему российскому президенту придется уйти. Быков не готов спрогнозировать точный сценарий передачи власти Путиным, но не сомневается, что к 2024 году случится неизбежное.

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