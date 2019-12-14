23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО

2:41 14 декабря 2019 22
ТВ шоу
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на хамское отношение со стороны российских ведущих к экспертам из Украины и других стран, украинские политологи продолжают упорно штурмовать ТВ-шоу страны-агрессора.

Очередной жертвой произвола в прямом эфире стал политолог Андрей Окара, который попытался выразить свое мнение в передаче «60 минут».

Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно информации издания, в эфире были продемонстрированы кадры интервью жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР», которые высказывали желание, чтобы их «прекратили преследовать» за использование русского языка. Также они хвалили путинский режим.

Ввиду абсурдности высказываний Окара заявил, что любовь к России среди жителей оккупированных территорий связана с навязчивой пропагандой российских телеканалов. Также эксперт назвал этих людей «психологически травмированными» этой пропагандой.

Ведущий — муж известной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов пытался возразить ему очередной порцией выдумок, на что Окара заявил (по версии издания): «Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», имея, очевидно, негативную реакцию российских «экспертов» в студии.

В ответ на высказывания Попов призвал политолога покинуть студию.

Напомним, что в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут» за то, что он назвал боевиков «ДНР» «террористами».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что понятие «украинский эксперт на росТВ» давно начало приобретать негативный оттенок у думающего зрителя. В частности, такую участь аналитик Андрей Пионтковский предрекал Владимиру Зеленскому в том случае, если он пример мир в Париже на условиях Путина. К счастью, этого, похоже, не случилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер