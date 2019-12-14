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Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО
Несмотря на хамское отношение со стороны российских ведущих к экспертам из Украины и других стран, украинские политологи продолжают упорно штурмовать ТВ-шоу страны-агрессора.
Очередной жертвой произвола в прямом эфире стал политолог Андрей Окара, который попытался выразить свое мнение в передаче «60 минут».
Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно информации издания, в эфире были продемонстрированы кадры интервью жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР», которые высказывали желание, чтобы их «прекратили преследовать» за использование русского языка. Также они хвалили путинский режим.
Ввиду абсурдности высказываний Окара заявил, что любовь к России среди жителей оккупированных территорий связана с навязчивой пропагандой российских телеканалов. Также эксперт назвал этих людей «психологически травмированными» этой пропагандой.
Ведущий — муж известной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов пытался возразить ему очередной порцией выдумок, на что Окара заявил (по версии издания): «Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», имея, очевидно, негативную реакцию российских «экспертов» в студии.
В ответ на высказывания Попов призвал политолога покинуть студию.
Напомним, что в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут» за то, что он назвал боевиков «ДНР» «террористами».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что понятие «украинский эксперт на росТВ» давно начало приобретать негативный оттенок у думающего зрителя. В частности, такую участь аналитик Андрей Пионтковский предрекал Владимиру Зеленскому в том случае, если он пример мир в Париже на условиях Путина. К счастью, этого, похоже, не случилось.
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