Мир

Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО

Несмотря на хамское отношение со стороны российских ведущих к экспертам из Украины и других стран, украинские политологи продолжают упорно штурмовать ТВ-шоу страны-агрессора.

Очередной жертвой произвола в прямом эфире стал политолог Андрей Окара, который попытался выразить свое мнение в передаче «60 минут».

Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно информации издания, в эфире были продемонстрированы кадры интервью жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР», которые высказывали желание, чтобы их «прекратили преследовать» за использование русского языка. Также они хвалили путинский режим.

Ввиду абсурдности высказываний Окара заявил, что любовь к России среди жителей оккупированных территорий связана с навязчивой пропагандой российских телеканалов. Также эксперт назвал этих людей «психологически травмированными» этой пропагандой.

Ведущий — муж известной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов пытался возразить ему очередной порцией выдумок, на что Окара заявил (по версии издания): «Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», имея, очевидно, негативную реакцию российских «экспертов» в студии.

В ответ на высказывания Попов призвал политолога покинуть студию.

Напомним, что в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут» за то, что он назвал боевиков «ДНР» «террористами».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что понятие «украинский эксперт на росТВ» давно начало приобретать негативный оттенок у думающего зрителя. В частности, такую участь аналитик Андрей Пионтковский предрекал Владимиру Зеленскому в том случае, если он пример мир в Париже на условиях Путина. К счастью, этого, похоже, не случилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter