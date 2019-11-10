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Превратится в «украинского эксперта на росТВ»: Зеленского предупредили об опасности уступок Путину
Президент Украины Владимир Зеленский окажется в выигрышной позиции, если не станет принимать в Париже «мир на Донбассе» на условиях Владимира Путина, расскажет мировому сообществу о постоянном шантаже со стороны руководства Российской Федерации.
Такое мнение выразил в эфире одного из телеканалов проживающий в Соединенных Штатах независимый от Кремля аналитик Андрей Пионтковский, пишет сайт Еспресо.TV.
«Я не считаю Зеленского абсолютно безнадежным. Объясните ему ситуацию, что он действительно будет полным лохом и лопухом, если он поедет на экзекуцию в Париж. Он там превратится в классического украинского эксперта на российском телевидении, которого специально приглашают для того чтобы топтать его ногами», — отметил эксперт.
Вместо этого, по словам политолога, действующий глава украинского государства «должен вырваться из парадигмы ОРДЛО» и апеллировать к международной поддержке, к Западу с очень простой вещью: 73% голосовали не за ОРДЛО, 73% голосовали за прекращение гибели военнослужащих и мирных жителей. А перестрелки на линии разграничения все время инициируются и провоцируются российской стороной.
Именно этот вопрос нужно перед мировым сообществом, считает Пионтковский. И здесь у Украины выигрышная позиция. А не бесконечно вилять, оправдываться и докладывать о выполнении каких-то условий по Штайнмайеру и по самоубийственному пути объединения с ОРДЛО,
Выполнение условий «формулы Штайнмайера» аналитик считает «рецептом масштабной гражданской войны по всей территории Украины».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что разведка не располагает данными, которые бы говорили о критическом усилении сил и средств Вооруженных сил РФ. В то же время ранее в Генштабе приводили доказательства подготовки Кремля к широкомасштабной агрессии в отношении нашей страны.
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