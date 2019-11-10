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Украина

Превратится в «украинского эксперта на росТВ»: Зеленского предупредили об опасности уступок Путину

23:23 10 ноября 2019 94
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский окажется в выигрышной позиции, если не станет принимать в Париже «мир на Донбассе» на условиях Владимира Путина, расскажет мировому сообществу о постоянном шантаже со стороны руководства Российской Федерации.

Такое мнение выразил в эфире одного из телеканалов проживающий в Соединенных Штатах независимый от Кремля аналитик Андрей Пионтковский, пишет сайт Еспресо.TV.

«Я не считаю Зеленского абсолютно безнадежным. Объясните ему ситуацию, что он действительно будет полным лохом и лопухом, если он поедет на экзекуцию в Париж. Он там превратится в классического украинского эксперта на российском телевидении, которого специально приглашают для того чтобы топтать его ногами», — отметил эксперт.

Вместо этого, по словам политолога, действующий глава украинского государства «должен вырваться из парадигмы ОРДЛО» и апеллировать к международной поддержке, к Западу с очень простой вещью: 73% голосовали не за ОРДЛО, 73% голосовали за прекращение гибели военнослужащих и мирных жителей. А перестрелки на линии разграничения все время инициируются и провоцируются российской стороной.

Именно этот вопрос нужно перед мировым сообществом, считает Пионтковский. И здесь у Украины выигрышная позиция. А не бесконечно вилять, оправдываться и докладывать о выполнении каких-то условий по Штайнмайеру и по самоубийственному пути объединения с ОРДЛО, т. е. создания на территории Украины совершенно легального враждебного плацдарма.

Выполнение условий «формулы Штайнмайера» аналитик считает «рецептом масштабной гражданской войны по всей территории Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что разведка не располагает данными, которые бы говорили о критическом усилении сил и средств Вооруженных сил РФ. В то же время ранее в Генштабе приводили доказательства подготовки Кремля к широкомасштабной агрессии в отношении нашей страны.

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