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В "Нафтогазе" назвали цену на газ для населения в январе
В январе цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5 500 гривень за 1000 кубометров. Об этом сообщили в пятницу, 13 декабря, в Департаменте по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины»
«Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года», — заявили в компании.
Также в «Нафтогазе» пояснили, что данная цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую компания предложила всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
В то же время потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.
Также в компании отмечают, что для всех, кто не купил голубое топливо по фиксированной цене, его ежемесячная стоимость на протяжении первого квартала 2020 может менять — быть как выше гарантированной цены, так и ниже.
В то же время с 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.
Для промышленных потребителей, покупающих газ у «Нафтогаза» на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, «Нафтогаз» в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это, по плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конечная розничная цена для населения в регионах определяется также затратами на транспортировку энергоносителя по магистральным и региональным газопроводам и стоимостью услуг газсбытов. Учитывая нынешние транспортные тарифы, конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за кубический метр газа, тогда как в 1 квартале 2019 года она была 8,5 грн.
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