Политика

Более половины из поданных законопроектов реализовать невозможно: в КИУ назвали самых больших популистов в Раде

В Верховной Раде, которая принимает законы в турборежиме, более половины законопроектов, поданных нардепами невозможно реализовать. Такое заключение сделали в Комитете избирателей Украины, основываясь на анализе министерства финансов.

По данным КИУ, больше всего законопроектов, которые невозможно претворить в жизнь, подали нардепы из «Батьківщини», «Слуги народа» и внефракционные депутаты.

Также высокие показатели финансового популизма у депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые зарегистрировали 38 нереалистичных документов.

По другим фракциям и группам показатели следующие: «Европейская солидарность» — 15 нереалистичных проектов, «Голос» — 11, группа «За будущее» — 7.

Всего Минфин проработал 447 проектов законов Рады девятого созыва относительно финансовых возможностей их реализации. Из них 236 признали такими, которые отрицательно повлияют на доходную или расходную часть госбюджета, что делает невозможной их реализацию.

Как сообщали «ФАКТЫ», народным депутатам, пропустившим более трети голосований на пленарных заседаниях и не принимавшим непосредственное участие в более чем 50 процентах заседаний комитетов Рады могут отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий. С таким предложением обратился Регламентный комитет к спикеру Рады Дмитрию Разумкову. В списке «нарушителей» оказались депутаты из разных фракций и групп.

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