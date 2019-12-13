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Разумкова просят лишить зарплаты более 80 нардепов: обнародован список злостных прогульщиков заседаний Рады
Народным депутатам, пропустившим более трети голосований на пленарных заседаниях и не принимавшим непосредственное участие в более чем 50 процентах заседаний комитетов Рады могут отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий.
С таким предложением Регламентный комитет Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову.
«Пострадать» может 81 народный избранник.
Комитет рассмотрел представленные аппаратом Верховной Рады сведения по учету рабочего времени нардепов за ноябрь.
В списке «нарушителей» оказались депутаты из разных фракций и групп. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Отметим, что в «нарушители» попали «слуги народа» Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, зампредседателя фракции «Батьківщини» Сергей Соболев, а также экс-президент Петр Порошенко от «Европейской солидарности».
Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов. Закон вступил в силу 1 ноября.
Кроме того, народных избранников обещали лишать депутатского мандата за «кнопкодавство».
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