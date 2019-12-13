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Политика

Разумкова просят лишить зарплаты более 80 нардепов: обнародован список злостных прогульщиков заседаний Рады

17:25 13 декабря 2019 97
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Народным депутатам, пропустившим более трети голосований на пленарных заседаниях и не принимавшим непосредственное участие в более чем 50 процентах заседаний комитетов Рады могут отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий.

С таким предложением Регламентный комитет Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову.

«Пострадать» может 81 народный избранник.

Комитет рассмотрел представленные аппаратом Верховной Рады сведения по учету рабочего времени нардепов за ноябрь.

В списке «нарушителей» оказались депутаты из разных фракций и групп. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в «нарушители» попали «слуги народа» Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, зампредседателя фракции «Батьківщини» Сергей Соболев, а также экс-президент Петр Порошенко от «Европейской солидарности».

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов. Закон вступил в силу 1 ноября.

Кроме того, народных избранников обещали лишать депутатского мандата за «кнопкодавство».

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