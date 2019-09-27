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Google посвятил дудл самому себе: что это значит
Поисковому сервису Google исполняется 21 год. В связи с этим компания поздравила себя с праздником ярким дудлом. Ранее Google опубликовал интересную заставку в честь очередной годовщины со дня рождения «короля блюза» Би Би Кинга.
Напомним, главный домен поисковика google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года. Сама компания основана 4 сентября 1998. Но в корпорации день рождения отмечают именно 27 сентября.
Как известно, более 20 лет назад двое студентов из Стэнфорда — Сергей Брин и Лоуренс Пейдж опубликовали документ о запуске прототипа «широкомасштабной поисковой системы». Они назвали ее BackRub, поскольку система проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта.
Вот как выглядела стартовая страница Google 21 год назад.
Сегодня Google — это крупная транснациональная корпорация. Поисковик Google работает во всем мире на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов ежегодно.
В настоящее время Google предоставляет массу сервисов и продуктов, которые пользуются не меньшей популярностью, чем ее поисковая система. Также компания является создателем самой популярной в мире мобильной операционной системы — Android.
Кроме того, компания производит технику — ноутбуки, смартфоны, умные колонки, гарнитуры виртуальной реальности, умные камеры и другие устройства.
Google откликается на все значимые события в мире яркими дудлами.
К 1 сентября команда Google подготовила забавную заставку на стартовую страницу поисковика. Анимированный дудл посвящен школьному звонку — самому главному герою праздника. А в День независимости Украины Google опубликовал красочный дудл с флагом Украины.
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