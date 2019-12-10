- 21:18 Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году
- 20:59 Подсуетились: законопроект о продлении особого статуса Донбасса уже в Раде
- 20:59 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:40 Дело Зайцевой: Дронов уже начал платить, но пока не потерпевшим
- 20:26 ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы готовятся к экстренной посадке
- 20:16 Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака
- 19:54 После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников
- 19:52 Десять бывших узников Кремля покинули Украину
- 19:27 Аэропорт Запорожья сообщил об отмене рейсов в связи с сильным туманом
- 19:26 В российских тюрьмах томятся почти 2 тысячи украинцев: Денисова рассказала, как они там оказались
- 19:26 Организация представительств переселенцев в Минском процессе: Шахов предложил помощь Зеленскому
- 19:14 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемый заявил, что... не убивал
Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году
В 2019 году среди жителей Украины самым популярным запросом в Google был запрос «Игра престолов». Напомним, поисковому сервису Google 27 сентября исполнился 21 год.
Как сообщает Google блог, самым популярным поисковым запросом 2019 году в Google в Украине стал «Игра престолов 8 сезон» — финальный сезон культового сериала. Второй по популярности — запрос «Зеленский», а на третьем месте — «Юлия Началова».
Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль», Децл, конкурс «Евровидение 2019».
В категории «Персона» украинцы искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко, а также о MARUV и Потапе. Больше всего запросов людей, умерших в 2019 году, было о Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децле и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.
Самым популярным фильмом оказался психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер», историческая повесть «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Также украинцы искали песенный конкурс «Евровидение». «Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11.
Многие украинцы интересовались понятиями «томос», «подагра», «формула Штайнмайера».
Также в приоритете оказались вопросы валютного рынка и сбои в работе популярных соцсетей.
Как писали «ФАКТЫ», Google откликается на все значимые события в мире яркими дудлами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!