Украина

Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году

В 2019 году среди жителей Украины самым популярным запросом в Google был запрос «Игра престолов». Напомним, поисковому сервису Google 27 сентября исполнился 21 год.

Как сообщает Google блог, самым популярным поисковым запросом 2019 году в Google в Украине стал «Игра престолов 8 сезон» — финальный сезон культового сериала. Второй по популярности — запрос «Зеленский», а на третьем месте — «Юлия Началова».



Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль», Децл, конкурс «Евровидение 2019».



В категории «Персона» украинцы искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко, а также о MARUV и Потапе. Больше всего запросов людей, умерших в 2019 году, было о Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децле и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

Самым популярным фильмом оказался психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер», историческая повесть «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Также украинцы искали песенный конкурс «Евровидение». «Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11.

Многие украинцы интересовались понятиями «томос», «подагра», «формула Штайнмайера».

Также в приоритете оказались вопросы валютного рынка и сбои в работе популярных соцсетей.



Как писали «ФАКТЫ», Google откликается на все значимые события в мире яркими дудлами.

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