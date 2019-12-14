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Происшествия

В Закарпатье легковушка проверила на прочность автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка (фото)

10:21 14 декабря 2019 53
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Иршавском районе Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Днем ранее на трассе Чернигов — Мена в ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы.

Как сообщили в Закарпатском областном главке полиции, авария в Иршавском районе случилась около 4 часов утра в селе Луково. В результате столкновения автомобиля с автобусной остановкой погибла девушка в возрасте 17 лет.

По информации следователей, на повороте автомобиль марки Volkswagen Passat на номерах иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.

17-летняя жительница села Бронька погибла, а 20-летний житель села Белки оказался в больнице. Сам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Киевом, где Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.

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