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В Закарпатье легковушка проверила на прочность автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка (фото)
В Иршавском районе Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Днем ранее на трассе Чернигов — Мена в ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы.
Как сообщили в Закарпатском областном главке полиции, авария в Иршавском районе случилась около 4 часов утра в селе Луково. В результате столкновения автомобиля с автобусной остановкой погибла девушка в возрасте 17 лет.
По информации следователей, на повороте автомобиль марки Volkswagen Passat на номерах иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.
17-летняя жительница села Бронька погибла, а 20-летний житель села Белки оказался в больнице. Сам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Киевом, где Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.
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