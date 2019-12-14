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Происшествия

На Львовщине задержаны иностранцы, похищавшие банковские терминалы (фото)

10:28 14 декабря 2019 46
Терминал
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во Львовской области 13 декабря в одном из сел Дрогобычского района неизвестные, повредив входные двери, проникли в помещение отделения банка, откуда похитили терминал самообслуживания. Сотрудники уголовного розыска установили личности похитителей и совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали их.

«Ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26 — 42 лет и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны по крайней мере еще к трем подобным преступлениям, совершенным на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей», — сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется расследование.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Козине (Обуховский район Киевской области) ограбили дом известного травматолога. У руководителя отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии украли свыше 200 тысяч долларов и драгоценности.

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