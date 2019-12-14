Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, — экс-губернатор

Украина

Провал рассмотрения компромиссного законопроекта № 2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа остановит реализацию крупных инвестиционных проектов в возобновляемой энергетике. Об этом заявил экс-губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

Комментируя дискуссию вокруг законопроекта № 2543, Гордеев обратил внимание на то, что давление на украинскую альтернативную энергетику началось после того, как с критикой «зеленых» тарифов выступил бизнесмен Игорь Коломойский.

«Эти инвестиционные проекты (в возобновляемой энергетике — Авт .) сейчас зависли. Потому что, во-первых, было интервью Игоря Коломойского, который сказал, что будет пересматриваться („зеленый“ тариф — Авт.). Потом непонятные движения, то есть, вполне понятные, но для инвестора непонятные движения со стороны „Укрэнерго“. И также заявления профильного комитета Верховной Рады, главы этого комитета Геруса», — сообщил Гордеев.

13 декабря на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не был поддержан законопроект № 2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики». Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Против голосовали депутаты фракции «Слуга народа».

Норвежская компания Scatec Solar заявила об остановке реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Херсонской области из-за возможного ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.

Ранее «зеленые» тарифы критиковал бизнесмен Игорь Коломойский, обещая подать иск в Конституционный суд.

«Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд — справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?», — заявлял Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» в аавгусте.

6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект № 2543 (разработан комитетом ВР по экономическому развитию), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. Законопроект поддержали профильные ассоциации и более 70 инвесторов в «зеленую» энергетику.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом к министру энергетики и окружающей среды Алексею Оржелю и главе комитета ВР по энергетике Андрею Герусу с призывом достичь компромисса с инвесторами в вопросе «зеленых» тарифов.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит инвестиционную привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит привлечь 4 млрд евро инвестиций.

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