Пожар в одесском колледже: работы по ликвидации последствий завершены

Украина

Утром в субботу, 14 декабря, работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично- ресторанного бизнеса завершены. Об этом сообщили в региональном главке ГСЧС.

Отмечается, что всего с начала разборки завалов вывезено более 3 тысяч кубометров. 124 строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники.

За последние сутки осуществлен разбор конструкции верхней части здания, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, расчищен «колодец» с шестого по первый этаж сектора «А», возле арки.

Проведены работы на первом этаже по установлению подпорных балок под второй этаж. Обследованы все подвальные помещения, из которых откачано около 400 кубометров воды.

Возобновлено газоснабжение в расположенном рядом жилом доме по улице Троицкой, 23.

«Жители временно отселенных квартир вернулись домой», — сообщили в главке.

Как сообщили в городском совете, в целевой фонд поступило 430, 535 гривен для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим во время пожара в колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса.

Финансовая помощь поступает от представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц.

«Информация о благотворителях и полный отчет об использовании средств, поступающих в целевой фонд, регулярно размещается на нашем официальном сайте», — уточнили в горсовете.

Следует отметить, что ни Минобразования (на балансе которого находится сгоревшее здание, ни местные власти пока не решили, что будет с ним, а значит, и с коллективом дальше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Одесский горсовет выделил 3, миллиона гривен, областная администрация — 3 миллиона, Кабмин — 4 миллиона гривен на оказание материальной помощи родным погибших, а также пострадавшим в этой жуткой трагедии.

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