Под Одессой обнаружили мешок с человеческими останками

Происшествия

В Беляевском районе Одесской области в лесополосе обнаружили мешок с человеческими останками. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, мешок обнаружен 13 декабря в лесополосе, в районе административного здания железнодорожной станции Выгода. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

По предварительным данным, эти останки женские. Ее личность устанавливается.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Одессе спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв масштабного пожара. Таким образом, трагедия унесла жизни 16 человек. Двое из них умерли в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии.

Отметим, что в спасении людей во время жуткого пожара в одесском колледже принимали участие не только сотрудники ГСЧС, но и рядовые горожане, не имеющие подобного опыта. Так, оператор автовышки коммунального предприятия «Горзелентрест» Александр Трандафир спас несколько человек.

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