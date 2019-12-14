Украина

В России пропагандисты пытались использовать двойника Владимира Зеленского, чтобы бросить тень на биографию украинского президента. В провокации планировалось задействовать Умида Исабоева — актера, играющего роль Зеленского в российской пародии на «Слугу народа».

Планы пропагандистов рассыпались из-за порядочности Исабоева и его команды. Как рассказал продюсер актера, журналисты хотели, чтобы Умид выступил с «признанием»: якобы он не просто внешне похож на Зеленского, но и является его кровным братом по отцу. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Чтобы Умид сделал признание, что его отец в бытность молодым бывал в Украине, и, возможно, Владимир Зеленский не просто похож на Умида… Эти деятели собирались заплатить Умиду 500 долларов за явную ложь», — рассказал продюсер Исабоева. Актер отказался участвовать в провокации, объяснив, что такой дешевый пиар обернется позором для его семьи.

Умиджон Исабоев (Умид Исабаев) — выходец из Узбекистана, уже более девяти лет живущий в Москве. В России Исабоев снялся в четырехсерийном фильме по мотивам «Слуги народа». Актер признался, что был бы не против подменять иногда Зеленского на съемках, если у того не будет времени для работы в кино.

Фото Умид Исабаев/Facebook

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