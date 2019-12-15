Потепление уже близко: синоптики порадовали прогнозом на следующую неделю

Украина

День 15 декабря в Украине будет пасмурным. Дождями будет охвачено все Левобережье, а также южные и центральные области. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. После ночных +2…4° тепла температура днем повысится до +8° на западе, до +12° на юге, до +6…7° в остальных областях.

С началом новой недели, как и обещали синоптики, в Украину придет потепление. Дожди прекратятся. В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день будет солнечным. В западных областях воздух прогреется до 13° тепла. На юге ожидается до +12°, в остальных регионах до +8…10°.

Напомним, по прошествии первой декады декабря специалисты признали, что в отличие от календарной метеорологическая зима все еще не началась. В Украинском гидрометцентре уверены, что тепло в Украине продержится до пятницы, 20 декабря. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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