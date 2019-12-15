Магия вне Хогвартса: американец научился летать на метле, как Гарри Поттер (видео)

Мир

Интернет поразило видео, в котором 29-летний житель Калифорнии Зак Кинг летает на метле, как Гарри Поттер. Ролик, который озаглавлен: «Они отвергли мою заявку на поступление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», набрал более 1,2 миллиардов просмотров в сети. Зак, звезда TikTok и YouTube, давно известен своими «магическими» трюками. Часто он прибегает к помощи редактирования в цифровом формате. Однако на этот раз Кинг обошелся без компьютерных спецэффектов. Оказывается, к метле прикреплено большое зеркало, в котором отражается его фальшивая нога. А на самом деле американец стоит обеими ногами на скейте, который скрывается за зеркалом.

Фанаты пришли в восторг от этой иллюзии. И засыпали Зака комплиментами, восхваляя его ум и изобретательность.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой оптической иллюзии — сеть озадачили странные ноги девочки.





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