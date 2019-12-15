- 10:28 В Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире
- 10:10 Человека разорвало на части: на трассе под Киевом произошла трагедия
- 09:48 «Расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию»: в «Нафтогазе» назвали причину роста цены на газ
- 09:36 Польские пограничники конфисковали у украинцев рекордную партию контрабандного янтаря
- 09:33 В Киеве один неадекватный мужчина нападает на женщин, а другой гоняется за прохожими с ножом
- 09:17 Это не шутка: сын Валерии попал в третью аварию за неделю
- 08:53 Магия вне Хогвартса: американец научился летать на метле, как Гарри Поттер
- 08:46 Выбросил малыша в подъезд: в Херсоне мужчина жестоко обошелся со своим сыном
- 08:42 Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
- 08:28 Фотография 16-летней Меган Маркл удивила ее фанатов
- 08:14 Украинец зарезал своего соотечественника в Польше: детали трагедии
- 08:01 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
Магия вне Хогвартса: американец научился летать на метле, как Гарри Поттер (видео)
Интернет поразило видео, в котором 29-летний житель Калифорнии Зак Кинг летает на метле, как Гарри Поттер. Ролик, который озаглавлен: «Они отвергли мою заявку на поступление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», набрал более 1,2 миллиардов просмотров в сети. Зак, звезда TikTok и YouTube, давно известен своими «магическими» трюками. Часто он прибегает к помощи редактирования в цифровом формате. Однако на этот раз Кинг обошелся без компьютерных спецэффектов. Оказывается, к метле прикреплено большое зеркало, в котором отражается его фальшивая нога. А на самом деле американец стоит обеими ногами на скейте, который скрывается за зеркалом.
Фанаты пришли в восторг от этой иллюзии. И засыпали Зака комплиментами, восхваляя его ум и изобретательность.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой оптической иллюзии — сеть озадачили странные ноги девочки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..