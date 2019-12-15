23.31 / 23.58 25.91 / 26.27
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Магия вне Хогвартса: американец научился летать на метле, как Гарри Поттер (видео)

8:53 15 декабря 2019 371
Гарри Поттер на метле
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Интернет поразило видео, в котором 29-летний житель Калифорнии Зак Кинг летает на метле, как Гарри Поттер. Ролик, который озаглавлен: «Они отвергли мою заявку на поступление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», набрал более 1,2 миллиардов просмотров в сети. Зак, звезда TikTok и YouTube, давно известен своими «магическими» трюками. Часто он прибегает к помощи редактирования в цифровом формате. Однако на этот раз Кинг обошелся без компьютерных спецэффектов. Оказывается, к метле прикреплено большое зеркало, в котором отражается его фальшивая нога. А на самом деле американец стоит обеими ногами на скейте, который скрывается за зеркалом.

Фанаты пришли в восторг от этой иллюзии. И засыпали Зака комплиментами, восхваляя его ум и изобретательность.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой оптической иллюзии — сеть озадачили странные ноги девочки.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ТВ шоу

Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Сваты

"Митяй" боится "умереть": актер Добрынин объяснил, почему возвращается в "Сваты-7"

Арсений и Валерия

Это карма: сын Валерии снова попал в аварию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер