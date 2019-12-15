Польские пограничники конфисковали у украинцев рекордную партию контрабандного янтаря (фото)

Происшествия

Польские пограничники конфисковали у украинцев более 103 кг янтаря стоимостью около 50 тысяч евро. Об этом сообщила пограничная служба Польши.

У двух мужчин также конфискованы 4 тысячи пачек сигарет на 13 тысяч евро. Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискована партия янтаря является крупнейшей за 2019 год. Кроме того, пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 млн евро.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Словакии окружной суд города Кишице принял решение взять под стражу четырех граждан Украины, которые завезли в эту страну контрабандой почти 700 килограмм янтаря с ориентировочной стоимостью 550 тысяч евро.

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