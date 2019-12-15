Происшествия

СМИ рассказали о серьезном ЧП с подводной лодкой в Севастополе

В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой. Об этом сообщают российские СМИ.

В затонувшем плавдоке ПД-16 находилась списанная подводная лодка Б-380. Подводная лодка уже всплыла. Причина затопления — техническое состояния дока. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя.

По данным СМИ, затонувшие объекты структурам Черноморского флота страны-агрессора уже не принадлежали.

«Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву», — уточнил источник.

О пострадавших пока не сообщается. В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре в оккупированном Крыму под Судаком затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

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