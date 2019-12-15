Лопес — Комми: видео нокаута от будущего соперника Ломаченко (фото)

Спорт

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF между ганцем Ричардом Комми и американцем Теофимо Лопесом.

Уже в начале второго раунда 22-летнему Лопесу удалось отправить Комми в нокдаун, после чего бой продолжился. Но после очередной порции ударов от американца рефери остановил поединок, отдав американцу победу техническим нокаутом.

Пятнадцатый успех в карьере Лопеса принес ему титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В свою очередь, Комми потерпел третью неудачу на профиринге и не сумел защитить пояс чемпиона мира (у него 29 побед, 26 из которых нокаутом).

После этой победы Теофимо Лопес наверняка встретится в объединительном бою с обладателем трех поясов украинцем Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легкой весовой категории.

Кстати, сам Ломаченко находился в Нью-Йорке на поединке и после боя вышел в ринг, но даже не провел с американцем дуэль взглядов. Напомним, что Теофимо и его отец-тренер не раз оскорбительно обращались в адрес украинца. Ждем официального объявления боя года.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко после боя американца в Нью-Йорке

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко обещал проучить Лопеса за длинный язык.

Фото ESPN.com



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