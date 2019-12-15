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Лопес — Комми: видео нокаута от будущего соперника Ломаченко (фото)
В ночь на воскресенье, 15 декабря, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF между ганцем Ричардом Комми и американцем Теофимо Лопесом.
Уже в начале второго раунда 22-летнему Лопесу удалось отправить Комми в нокдаун, после чего бой продолжился. Но после очередной порции ударов от американца рефери остановил поединок, отдав американцу победу техническим нокаутом.
Пятнадцатый успех в карьере Лопеса принес ему титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В свою очередь, Комми потерпел третью неудачу на профиринге и не сумел защитить пояс чемпиона мира (у него 29 побед, 26 из которых нокаутом).
После этой победы Теофимо Лопес наверняка встретится в объединительном бою с обладателем трех поясов украинцем Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легкой весовой категории.
Кстати, сам Ломаченко находился в Нью-Йорке на поединке и после боя вышел в ринг, но даже не провел с американцем дуэль взглядов. Напомним, что Теофимо и его отец-тренер не раз оскорбительно обращались в адрес украинца. Ждем официального объявления боя года.
15 декабря 2019 г.
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко после боя американца в Нью-Йорке
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко обещал проучить Лопеса за длинный язык.
Фото ESPN.com
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