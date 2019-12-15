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Песков рассказал о прерванном разговоре Зеленского с Путиным
Во время саммита «нормандской четверки» президент Франции Эммануэль Макрон прервал личный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Зеленский общались вдвоем на протяжении 10−15 минут, что «не так коротко».
«Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сообщил он, пишут российские СМИ.
Песков признал, что во время саммита между лидерами четырех стран «были попытки» вести разговор на повышенных тонах, однако назвал беседу «рабочей».
Как писали «ФАКТЫ», по мнению известного журналиста Виталия Портникова, на саммите «нормандской четверки» в Париже президент РФ Владимир Путин испытал унижение. Портников считает, что Путин никогда не простит Зеленскому унижения, которое ему пришлось испытать.
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