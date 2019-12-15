«Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда на новогодние праздники: направления и расписание

Украина

В период рождественских праздников «Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев — Минск, Вильнюс, Рига, а также дополнительные рейсы на ряд важных маршрутов внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги — 23 и 27 декабря.

Поезд «Четыре столицы» курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 000 пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Внутри страны на предстоящие праздники компания назначила уже 26 дополнительных поездов, 3 дополнительных рейса, а также продлила маршруты 7 поездов.

Отмечается, что назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

«В целом благодаря этим поездам Укрзалізниця предложит своим клиентам дополнительно около 300 000 мест. Больше всего рейсов — 15 — назначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период», — говорится в сообщении.

Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Как писали «ФАКТЫ», ранее «Укрзалізниця» запланировала обновление системы продажи билетов, и рассчитывает продавать их со скидкой, которая привязана к времени покупки документа на проезд. Чем раньше пассажир приобретет билет, тем он обойдется дешевле.

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