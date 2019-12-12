Украина

Чем раньше — тем дешевле: «Укрзалізниця» хочет продавать билеты на поезда по-новому

АО «Укрзалізниця» запланировала обновление системы продажи билетов, и рассчитывает продавать их со скидкой, которая привязана к времени покупки документа на проезд. Чем раньше пассажир приобретет билет, тем он обойдется дешевле. Ранее «Укрзалізниця» запланировала подорожание проезда в 2020 году.

Как заявил член правления «Укрзалізниці» Марчин Целеевский изданию Цензор.НЕТ, продажа будет производиться по принципу реализации билетов на самолет: заблаговременно продавать — с наименьшей ценой, а ближе к дате поездки увеличивать стоимость.

«Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования», — сказал Целеевский.

По мнению члена правления «Укрзалізниці», изменение ценообразования учтет потребности огромного пласта людей.

Как сообщалось ранее, СМИ узнали о планах «Укрзалізниці» заключить миллионные контракты на поставки угля из России.

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