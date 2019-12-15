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Украина

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения: что важно знать

13:39 15 декабря 2019 233
переписчики
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Переписчики будут ходить по домам с 14 по 23 декабря. Цель этого эксперимента — определить, с какими трудностями столкнутся учетчики при проведении переписи во всеукраинском масштабе.

Ради чистоты эксперимента пробную перепись решено провести отдельно в городе и в сельской местности. Особенности городского населения будут изучаться на примере жителей Оболонского района Киева (будет исследована часть района). Сельское население в ходе эксперимента будут представлять жители Песковской территориальной общины (села Песковка, Раска, Мигалки Бородянского района Киевской области, создавшие общину в 2016 году).

Как сообщает Госслужба статистики, переписчики будут ходить по домам в специальной униформе — жилетах лимонного цвета. При себе у учетчика должен быть паспорт и удостоверение с голограммой. Всем переписчикам выдадут планшеты, куда будут заноситься сведения о респондентах.

О том, что в доме будет проводиться перепись, напомнят специальные плакаты на входе в подъезд или листовки в почтовом ящике.

Напомним, анонсированную Всеукраинскую перепись в 2020 году Кабмин уже предлагает заменить упрощенной версией. Есть планы свести воедино данные от мобильных операторов и сведения из государственных реестров. Социологи предупреждают, что такая «перепись» — это будет чуть усовершенствованный подсчет мобильных абонентов, а не изучение населения Украины.

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