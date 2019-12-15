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Украина

Прикрыл собой побратима: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 14 декабря

14:06 15 декабря 2019 356
михальчук
Инф. «ФАКТОВ»

В Нацгвардии назвали имя бойца, погибшего на Донбассе 14 декабря во время обстрела вражеской артиллерии. Смертельное ранение получил 21-летний сержант Нацгвардии Сергей Михальчук.

Боец служил в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии. Как рассказали в НГУ, воин во время взрыва прикрыл побратима и спас ему жизнь, приняв на себя большую часть осколков боеприпаса. Посмертно Михальчука представят к высокой государственной награде за проявленный героизм.

Напомним, с начала декабря Объединенные силы понесли потери. 9 декабря погибли трое военнослужащих ВСУ, подорвавшись на взрывном устройстве. 7 декабря погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Дмитрий Темный. 1 декабря в «серой» зоне на Донбассе погибли двое снайперов киевского ЦСО «Альфа».

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